Stim cu totii ca in ziua de azi, stirile pot fi o reala sursa de informatii. Insa de cele mai multe ori, acestea prezinta evenimente negative. Crimele, furturile si accidentele sunt in topul subiectelor prezentate de toate televiziunile si ziarele de la nivel mondial.

Google a inteles acest lucru si a considerat ca lucrurile nu trebuie sa stea neaparatasa. Gigantul a considerat ca isi poate ajuta utilizatorii sa evite astfel de fluxuri de informatii negative. Astfel, a implementat o noua aplicatie de stiri, care poarta numele de „Tell mesomethinggood”.

Ce face noua aplicatie Google?

Dupa cum ii spune si numele, atunci cand este intrebata de catre utilizator, aceasta ii relateaza un lucru bun ce s-a intamplat undeva in lume. Fie ca este vorba despre un eveniment important, fie ca este vorba despre o noua aparitie sau despre un produs nou disponibil etc.

Aplicatia poate fi testata, conform Google, prin instalarea pe telefon a asistentului Google sau prin Google Home – subcategoria „Tell mesomethinggood”. Aplicatia va cauta in fluxurile de informatii disponibile online si va returna utilizatorului cele mai pozitive noi povesti sau stiri de la nivel global.

Google ar putea revolutionastirile cu aceasta aplicatie?

Este greu de spus. Insa, aplicatiaisi face cu adevarat treaba, functia ei fiind de a imbunatati starea de spirit a utilizatorilor si de a le oferi un motiv in plus sa zambeasca in fiecare zi. Pentru moment, aplicatia este disponibila doar in Statele Unite ale Americii. Insa, odata lansata la nivel global, ar putea inlocui cu usurinta unele surse de informatie care prezinta doar evenimente catastrofale.

Google va prelua povestile si stirile din domenii diferite, promovand oameni care aduc schimbare si care chiar avanseaza in lume, facand ceea ce le place, ajutand in acelasi timp comunitatea din care fac parte.

Google a implicat chiar si un ONG in aceasta initiativa, asociatiaSolutionsJournalismNetwork. Aceasta asociatiecautaintotdeauna sa raspandeascastiri pozitive, avand exact aceeasi cauza ca noua aplicatie a celor de la Google. Astfel, multe din articolele redactate de specialistiiasociatiti, vor fi surse de inspiratie pentru raspunsurile „Tell mesomethinggood” din aplicatia Google!

In anuntul de lansare, Google a introdus si un scurt video care explica pe larg facilitatile noii aplicatii. Il poti viziona pe YouTube, cautand „Hey Google, Tell mesomethinggood”.

Sursa: seomark.ro