Noul instrument de diagnostic Skoda compara pur si simplu inregistrarile notelor motorului pentru a gasi cu precizie problemele pe care le poate avea masina ta. Este o aplicatie ideala pentru toti cei care detin un astfel de model de masina.

Skoda a finalizat testele unei noi aplicatii pentru smartphone, despre care crede ca ar putea face viata mult mai usoara pentru tehnicienii de la reprezentantele si centrele de service Skoda din toata Europa, pentru toate tipurile de reparatii, inclusiv reparatii turbine.

Numita Skoda Sound Analyzer, aplicatia a fost dezvoltata intern de catre Skoda si este un instrument simplu de diagnosticare care avertizeaza despre potentiale defectiuni ale masinilor Skoda prin simpla ascultare a motorului.

Skoda spune ca sistemul este atat de sensibil, incat poate auzi chiar si cea mai mica neregula la relantiul motorului si poate sugera o serie de servicii si remedieri pe loc.

Aplicatia inregistreaza sunetul motorului si il compara cu un set de inregistrari de control ale masinilor Skoda, asa cum ar trebui sa se auda de fapt. Poate detecta discrepante in semnalele sonore si foloseste un algoritm pentru a sugera cea mai buna metoda de reparatie pentru orice tehnician. Cum functioneaza? Converteste fisierul audio intr-o spectrograma (o descriere vizuala a semnalelor acustice) si le compara cu setul de control pentru abateri in modelul spectrogramelor.

Sistemul are o precizie de peste 90%, potrivit Skoda, si nu functioneaza doar pe probleme legate de motor. Aparent, aplicatia Sound Analyzer poate atrage atentia si asupra defectiunilor sistemului de directie, cutiei de viteze si chiar compresorului de aer conditionat.

Traseele aplicatiei ruleaza din iunie 2019 pe o gama de 14 piete europene, iar la testarea acesteia au participat 245 de dealeri si centre de service Skoda.

Stanislav Pekar, seful post-vanzari al Skoda, a declarat: „Sound Analyzer este un prim exemplu al noilor oportunitati pe care le poate crea digitalizarea la Skoda, chiar si in ceea ce priveste post-vanzarile. Vom continua sa folosim in mod constant tehnologiile de inteligenta artificiala pentru a oferi clientilor nostri un serviciu si mai personalizat, imbunatatind astfel si mai mult experienta clientului. ”

O alta tehnologie implementata de Skoda: SmartLink si MirrorLink

Multe dintre cele mai recente modele Skoda sunt echipate cu SmarkLink, dar ce este si ce face? Cu ecranele tactile predominante acum in aproape fiecare masina noua comercializata, este mult mai usor pentru producatori sa integreze tehnologia telefoanelor mobile in sistemele lor din masina. Procedand astfel, ei pot profita de sofisticarea smartphone-ului, permitand utilizatorilor sa acceseze o selectie de aplicatii prin intermediul telefonului lor. Abordarea Skoda in acest sens a inceput cu sistemul MirrorLink, care, dupa cum sugereaza si numele, reflecta ecranul smartphone-ului android (si al unor tablete) de pe afisajul vehiculului.

Pentru utilizatorii de iPhone, CarPlay este singurul mijloc de conectare, altul decat cel audio Bluetooth, dar multi utilizatori de Android au posibilitatea de a alege MirrorLink sau Android Auto. Ultimul sistem este mai asemanator cu CarPlay prin faptul ca este un sistem cu software dedicat pentru functii precum navigarea si controlul vocal, care afiseaza informatii intr-un design atragator.

MirrorLink este un sistem open-source, astfel incat lista aplicatiilor compatibile pe care le puteti folosi in masina creste tot timpul, iar MirrorLink afiseaza aplicatiile disponibile sub forma compacta.

Conectarea smartphone-ului la o masina Skoda echipata cu SmartLink este simpla; utilizarea unui conector USB va va oferi o conexiune instantanee si va mentine telefonul incarcat in acelasi timp, sau puteti cauta telefonul prin Bluetooth-ul masinii sau invers. Daca conectati un telefon Android, este posibil sa aveti optiunea de a va conecta prin MirrorLink sau Android Auto – puteti face acest lucru selectand unul sau altul prin meniurile ecranului.

In prezent, SmartLink este montat pe Skoda cu sistemele de infotainment Columbus, Bolero si Amundsen, dar nu poate fi montat si pe modele fara aceste sisteme instalate.