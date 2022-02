Nouă autobuze ale societății de transport public local TPL Suceava au fost transferate în Vama Siret pentru transportul refugiaților ucraineni către Aeroportul ”Ștefan cel Mare” de la Salcea. Anunțul a fost făcut astăzi de primarul Ion Lungu care a menționat că solicitarea a fost făcută de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. ”Astăzi dimineață am pus la dispoziție ca urmare a unei solicitări a CJSU un număr de 9 autobuze clasice de la TPL care să transporte refugiați din Vama Siret până la Aeroportul Salcea. Asta după ce am luat acordul Consiliului de Administrație de la TPL. Suntem implicați total în această campanie de ajutorare a refugiaților din Ucraina”, a declarat Lungu.

