Noua colectie de mobila 2018 «REGINA GOLD» – Made by SIMEX in “orasul mobilei” Simleu Silvaniei – SALAJ a fost inclusa in prestigioasa publicatie de specialitate din Rusia «Mebel Rosii» ( = Mobila Rusiei), care confirma ca fiecare al 3-lea copil sovietic a fost “conceput” intr-un pat cu eticheta – Made in Romania.

«Мебель России»: http://www.mebelrus.r u/news/2018/02/26/3798/

Piata rusa cere la unison nu numai mobila ci si alte produse romanesti: textile, incaltaminte, produse alimentare/ legume/ fructe, vinuri, medicamente, mecanica si utilaje romanesti, turism etc. Cum este posibil ca noi romanii sa refuzam sa lucram cu piata din Rusia care este cea mai intinsa tara din lume avand suprafata cat planeta Pluto, ca si marime Rusia este de 2 ori cat SUA, de 4 ori cat UE, de 48 de ori cat Germania, de 128 de ori cat Anglia.

Nicaieri pe fata pamantului PRODUSELE/ MARFURILE ROMANESTI nu sunt atat de apreciate, dorite si asociate intodeauna cu calitate asa cum sunt in Rusia si in fostele republici sovietice! In acest spatiu „Made in Romania” (inca) reprezinta pentru Romania o carte de vizita serioasa care garanteaza calitatea.

Recastigarea de catre Romania a pietei din Rusia si zona ex-URSS prin dezvoltarea exporturilor romanesti ar genera o adevarata si reala expansiune economica romaneasca pe plan extern care ar duce la redeschiderea si infiintarea multor fabrici noi. Intr-un cuvant deschiderea catre Rusia si piata rusa inseamna refacerea si inovarea industriei romanesti si nu numai. Piata rusa reprezinta stabilitate, dezvoltare si VIITOR. Daca dorim o relansare industriala romaneasca de succes trebuie neaparat sa tinem cont si de piata rusa, respectiv ex-URSS.