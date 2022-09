În luna septembrie Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania privind respectarea de către agenții economici a prevederilor Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare. La acţiunea la care au participat 9 inspectorii de muncă, au fost controlate 22 de firme. ”În urma verificărilor efectuate, pentru deficiențele constatate în domeniul relațiilor de muncă, au fost aplicate un număr de 9 sanctiuni contraventionale în valoare de 14.000 lei și totodată au fost dispuse si măsuri in vederea remedierii acestora”, a transmis șeful ITM Suceava, Romeo Butnariu.

