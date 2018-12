Volkswagen IQ.Light este in esenta o reproiectare si o imaginare a cum poate arata un far standard imbunatatit, dar si ceea ce poate oferi soferului si altor participanti la drum. Aceste LED-uri pot lumina drumul pana la o distanta de pana la 500 de metri si au 30.000 de pixeli.

Farurile IQ.Lights sunt, de asemenea, mult mai inteligente decat alternativele sale actuale. Acestea pot identifica semnele reflectorizante si pot diminua iluminarea pentru a evita crearea unei reflectii intense care ar distrage soferul. Luminile se pot proiecta si pe latimea benzii unui drum si pot lumina mai bine punctele intunecate din fata soferului, pe timp de noapte.Atunci cand o alta masina se apropie, luminile se vor diminua automat pentru a impiedica orbirea soferului din acea masina.

Klaus Bischoff, designer-sef al Volkswagen, a numit aceasta noua generatie de faruri “iluminarea viitorului” care va deveni un mijloc de comunicare intre participantii la trafic. Acestea vor interactiona atat cu soferul, cat si cu ceilalti utilizatori ai drumului – indiferent daca se afla intr-o masina, pe o motocicleta sau pe bicicleta si chiar si cu pietonii. Cert este ca aceste faruri imbunatatesc masurabil siguranta oricaruia, datorita functiilor de iluminare inovative.

Volkswagen acorda o mare importanta acestor inovatii de iluminare la care lucreaza din greu, mai ales ca, Conform Consiliului National pentru Siguranta, 50% din decesele din trafic se produc noaptea. Seful subdiviziunii Tehnologie si Inovatie a marcii Volkswagen, Mathias Thamm, chiar a declarat faptul ca ei lucreaza din greu pentru a imbunatati siguranta in situatiile de conducere pe timp de noapte.

Avantajele farurilor IQ.Light

Optic Lean Assistant: Lumina se proiecteaza pe latimea benzii de pe sosea, de exemplu pe drumurile inguste. Acest lucru sporeste siguranta, in special noaptea.

Dynamic Light Assistant: Aceasta caracteristica, care este deja disponibila in mai multe

serii de vehicule, permite soferului sa mearga mereu in modul “faza lunga”. Daca se apropie alt vehicul de acesta, farurile sunt estompate automat.

Infrarosu: Aparatul de noapte integrat la bordul masinii detecteaza o persoana sau un animal care se afla pe marginea drumului si porneste imediat farurile care ilumineaza pozitia exacta a obstacolului.

Sistemul optic de asistare a parcarii: Functiile noi de asistenta „Optical Park Assist” functioneaza cu microlentile si fac mai usoare si mai sigure manevrele din spatiile inguste in care se doreste parcarea.

Brandul Volkswagen a avut grija mereu de inovatia farurilor

Marca Volkswagen nu a facut niciodata progrese in functie de bugetul soferului. Cel mai bun

exemplu este Golful, care a fost intotdeauna o reflectare a progresului tehnic in domeniul

dezvoltarii iluminatului. Desigur, majoritatea masinilor Golf sunt accesibile in prezent. Chiar si generatiile dinaintea Golfului au avut faruri de halogen care erau stralucitoare. Acestea au fost urmate de primele faruri de xenon, care au revolutionat lumina farurilor. Apoi au aparut lampile cu LED-uri su lampile de zi cu LED-uri. Un lucru este deja clar: IQ.Light este unul dintre cele mai bune sisteme de iluminat din zilele noastre. Iata cateva din inovatiile celor de la Volkswagen:

– IQ. Light. Noul Tuareg are implementate aceste faruri, cu un total de 256 de LED-uri

– Farurile cu LED-uri Micropixel reprezinta o noua era a sistemelor inteligente de faruri din urmatorii ani

– Farurile LED de inalta performanta de la Volkswagen ofera o iluminare perfecta

datorita gamei de fascicule de pana la 500 de metri. Schimbarea semnalelor lampilor din spate cu LED-uri la Touareg, Tiguan, Passat si Golf ofera deja o siguranta suplimentara la franarea pe timp de noapte prin oferirea unui perceptii mai bune conducatorului auto

– Lampile matrice vor fi utilizate pentru a incorpora optiunile de proiectare, avertizare si notificare in lampile cu LED-uri

– Noile sisteme de iluminat vor proiecta informatii pe sosea pentru a face conducerea mai sigura si mai confortabila