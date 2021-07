Noua grădiniță cu program prelungit din satul Dumbrava, comuna Cornu Luncii, o construcție modernă în ton cu vremurile va fi dată în folosință în această toamnă. Primarul Gheorghe Fron a menționat că acum se lucrează la finisaje arătând că grădinița va dispune de patru grupe care vor învăța în încăperi spațioase, cu ferestre largi, luminoase și panoramă frumoasă cu vedere spre munți. Investiția a fost realizată cu fonduri europene în valoare de 1,6 milione de lei. De menționat că lucrările au început în primăvara anului trecut în plină pandemie de coronavirus. Lângă noua grădiniță se află școala cu clasele 1-4 din Dumbrava care a fost la rându-i supusă unor lucrări de modernizare, extindere și dotare care s-au excutat prin PNDL valoarea lor ridicându-se la 1,12 milioane de lei. ”Am mai construit grădinițe la Cornu Luncii și Băișești. De asemenea, am modernizat grădinița din Brăiești care a fost construită tot într-un mandat de-al meu. Mai avem grădinița din Sasca Mare și acum am depus spre finanțare un proiect pentru construirea unei școli cu grădiniță și sală de sport la Păiseni. La Păiseni grădinița și școala cu clasele 1-4 funcționează într-o clădire din 1916 improprie derulării cursurilor”, a explicat primarul de Cornu Luncii. Gheorghe Fron a mai ținut să sublinieze cu satisfacție maximă că numărul copiilor în comună a crescut în ultima vreme întrucât o parte din familiile plecate la muncă peste hotare s-au reîntors acasă.

