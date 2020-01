Noile reglementari cu privire la automate, in care sunt incluse si cele de cafea, presupun ca fiecare aparat sa fie racordat la o casa de marcat. Costurile nu sunt deloc mici pentru o astfel de operatiune, iar patronii se declara nemultumiti.

Acestia spun ca preturile se vor reflecta in scumpirea produselor.

Legea care impune dotarea tuturor aparatelor cu case de marcat cu memorie fiscala este Legea 136/2019. Aceasta a intrat in vigoare deja la jumatatea anului 2019, fiind publicata in Monitorul Oficial pe data de 17 iulie.

Termenul acordat tuturor patronilor pentru a-si dota aparatele cu astfel de case de marcat este finalul anului, pana pe 31 decembrie toate aparatele trebuind sa fie legate la astfel de mecanisme fiscale.

Asadar, daca ai un aparat cafea in custodie de acest tip, sub forma de automat, ai grija ca functionarea lui sa se incadreze in noile reglementari, pentru a te feri de amenzile usturatoare ce pot fi aplicate daca se incalca legea.

Pe langa aceasta schimbare, dupa cum deja am vazut, aparatele trebuie legate si la o sursa curenta de apa, fiind neautorizate sa mai functioneze in lipsa acesteia.

Peste 80.000 de aparate afectate de noile reglementari

In Romania exista peste 80.000 de astfel de aparate. Patronii localurilor in care acestea au fost plasate nu au primit cu bucurie noile vesti. Acestia se vor conforma, insa cu siguranta costurile se vor reflecta in pretul produselor, ceea ce poate duce la dezechilibre in afaceri.

Pentru ca vor trebui sa scumpeasca produsele, cel putin pe termen scurt, vor exista posibilitati de pierdere a clientilor existenti.

„Credem ca este o masura pripita, unde nu a avut loc o consultare activa cu industria” declara unul dintre principalii jucatori de pe piata locala din industria aparatelor de vending.

Investitia poate fi una de-a dreptul colosala. O astfel de casa de marcat poate costa pana la 200 de euro. Sa luam in calcul un investitor care patroneaza 1000 de astfel de aparate. Sau operatorii nationali care au mii de aparate in toata tara.

Este clar ca asa ceva nu ar fi posibil si ca investitia ar fi mult prea mare pentru ca afacerea sa se mentina profitabila. O investitie nebugetata de cateva sute de mii sau chiar de un milion de euro nu are cum sa fie sustenabila, in nicio conditie.

Cu toate acestea, totul s-a facut in graba, iar legea a intrat in vigoare. Asadar, toti cei care au in locatii astfel de aparate vor trebui sa se conformeze, pentru a mai putea functiona legal in continuare.