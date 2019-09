România a fost reprezentată la Campionatele Europene de Canotaj Tineret- U23 de la Ioannina, Grecia, de nu mai puțin de 14 echipaje și 49 de sportivi, iar rezultatele obținute plasează țară noastră în fruntea clasamentului european pe națiuni.

Canotorii români au obținut un total de 12 medalii, dintre care nouă de aur, o medalie de argint și două de bronz.

Țara noastră a dominat întrecerile în probele masculine și feminine de patru rame cu cârmaci (BM4+ și BW4+). La fete aurul a fost obținut de echipajul format din Irina Acsinte, Geanina Juncanariu, Andreea Popa, Simona Tătaru, Ștefania Petreanu, iar la băieți prin echipajul format din Alexandru Chioseaua, Laurențiu Danciu, Alexandru Matinca, Ciprian Huc și Adrian Munteanu.

Medalie de aur a câștigat și echipajul masculin de dublu rame (BM2-), format din Alexandru Ciobică și Florin Lehaci, dar și echipajul masculin de patru rame (BM4-) format din Mihaiță Țigănescu, Vasile Semciuc, Constantin Berariu și Cosmin Pascari.

România a câștigat aur și la proba feminină de patru vâsle (BW4x) prin echipajul format din Tabita Maftei, Elena Larisa Roșu, Elena Logofătu și Nicoleta Pașcanu, dar și la cea feminină de patru rame (BW4-) prin echipajul format din Mădălina Cașu, Amalia Bereș, Maria-Magdalena Rusu, Roxana-Iuliana Anghel.

O altă medalie de aur pentru România a fost adusă de Ancuța Bodnar și Simona Radiș în proba feminină de dublu vâsle (BW2x).

România a dominat și probele de opt plus cârmaci, atât la feminin cât și la masculin (BW8+ și BM8+). Echipajul masculin a fost format din Bogdan Baitoc, Ciprian Tudosă, Florin Ceobanu, Marian Cireasa, Andrei Lungu, Denis Nichitean, Andrei-Alexandru Tănasă, Cristi Hirgău și Adrian Munteanu, iar echipajul feminin din Mădălina Hegheș, Roxana Parașcanu, Ioana Budeanu, Amalia Bereș, Mădălina Cașu, Raluca Dinulescu, Magdalena Rusu, Iuliana Anghel și Ștefania Preteanu.

Argintul a fost obținut de echipajul masculin de patru vâsle (BM4X) format din Bogdan Horodișteanu, Sebastian Cornea, Constantin Cîrstea și Ionuț Cojocaru.

România a obținut și două medalii de bronz, în proba feminină de dublu rame (BW2-) prin Adriana Alinicăi și Maria Tivodariu, dar și în proba feminină de simplu vâsle categorie ușoară (LW1x) prin Alina-Maria Baletchi.

“Avem cel mai bun lot de tineret din Europa, iar performanța reușită la aceste Campionate Europene este istorică. Nouă medalii de aur și 12 în total spun multe despre valoarea lotului de tineret pe care am reușit să-l formăm în ultimii ani. Performanța lor este cu atât mai laudabilă cu cât vine la doar o săptămână după Campionatul Mondial de la Linz, care a fost extrem de greu pentru că acolo s-au jucat și calificările pentru Olimpiada de la Tokyo 2020. La Linz noi ne-am atins obiectivul, acela de a califica bărcile mici și avem deja 7 echipe calificate pentru Jocurile Olimpice Tokyo. În Grecia ne-am depășit performanța de anul trecut, când am câștigat 8 medalii de aur și am avut două echipe pe locul 4. Acum avem 9 medalii de aur și 12 în total. Țin să-i felicit pe sportivi, antrenori și întregul colectiv tehnic care a contribuit la acest rezultat de excepție pentru canotajul românesc. Cu acest campionat încheiem sezonul competitional internațional 2019 la categoriile seniori și tineret, iar eu consider că a fost unul excepțional”, declară Elisabeta Lipă, Președinta Federației Române de Canotaj.