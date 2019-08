De astăzi, clienţii Orange au şi mai multe motive să aleagă pachetele de servicii convergente Orange Love, prin intermediul cărora au parte de internet fix de mare viteză, de până la 131 canale TV şi de acces inclus timp de 3 luni la pachetul standard Netflix. Preţurile încep de la 8 euro/lună, iar oferta este disponibilă până la 31 octombrie 2019.

Noua ofertă Orange Love răspunde cerinţei clienților pentru conţinut şi divertisment de calitate, introducând în pachete acces inclus timp de 3 luni la cel mai important serviciu de divertisment pe internet din lume, Netflix. Clienţii Orange pot opta pentru ofertele Orange Love cu internet prin fibră şi televiziune de la 8 euro/lună, la care pot adăuga unul dintre abonamentele de voce, ce încep de la 8 euro/lună. Astfel, un pachet complet de servicii porneşte de la doar 16 euro/lună.

În plus, clienții care au cel puțin un abonament de voce mobilă de la Orange pot plăti de acum abonamentul Netflix direct pe factura Orange.

De asemenea, pentru a se bucura alături de familie şi prieteni de cele mai aşteptate seriale şi filme oferite de Netflix, clienţii Orange pot acum opta pentru achiziţia unuia dintre cele 6 noi smart TV-uri din gama 2019 cu rezoluţie FullHD şi 4K, cu diagonale cuprinse între 81 cm și 138 cm. Acestea au preţuri speciale pentru clienţii care aleg pachetele Love şi pot fi achitate în 24 rate direct pe factură.

„Suntem bucuroşi că putem oferi clienţilor Orange Love acces la una dintre cele mai populare platforme de filme şi seriale, Netflix. Prin intermediul acesteia, clienţii au acces la seriale noi, precum Fabrica de bani, Planeta noastră, Oglinda neagră sau Vacanţă criminală.

Continuăm astfel să punem la dispoziția consumatorilor din România servicii de calitate, dar şi oferte competitive” a declarat Yves Martin, Chief Marketing Officer în cadrul Orange România.

Noua ofertă Orange vine în continuarea parteneriatului cu posturile TV Look Sport și Look Plus, prin intermediul cărora începând de anul acesta clienţii Orange pot viziona o gamă variată de noi competiţii sportive precum campionatele de fotbal ale Spaniei, Italiei, Germaniei şi Franţei, alături de Formula 1, dar şi meciuri de tenis, volei, baschet și multe altele. În plus, începând de anul trecut, clienţii Orange au acces la cele mai iubite competiţii sportive, Liga Campionilor, Europa League precum și Liga 1, Liga 2 şi Cupa Romaniei.

Despre Orange

Orange este lider de piaţă în România cu 10.736.700 de clienți şi o cifră de afaceri de 268.5 milioane de euro la finalul lunii iunie 2019. Orange România este parte a grupului Orange, una dintre cele mai mari companii de comunicaţii din lume, având peste 266 milioane de clienţi la 30 iunie 2019, în întreaga lume. Orange România oferă o gamă extinsă de soluţii de comunicaţii clienţilor săi, atât utilizatori individuali, cât şi companii, de la servicii de bază până la servicii complete de voce, date fixe şi mobile, precum şi servicii TV.

Mai multe detalii despre produsele şi serviciile companiei sunt disponibile pe www.orange.ro

Despre Netflix

Netflix este cel mai important serviciu de divertisment pe internet din lume, cu peste 151 de milioane de abonamente în peste 190 de țări, care se bucură de seriale TV, documentare și lungmetraje, disponibile în numeroase limbi străine. Abonatii se pot uita la ce îşi doresc oricând, oriunde şi pe orice ecran conectat la internet. Aceştia pot astfel să vizioneze, să pună pauză şi să reia vizionarea conţinutului preferat fără a fi întrerupţi de publicitate.