Începând din aceasta seară, în urma unei decizii a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, noua paramedici botoșăneni vor interveni pentru a acorda primul ajutor calificat sucevenilor. Măsura a fost luată ca urmare a deficitului de personal de la Serviciul Județean de Ambulanţă Suceava, determinat de răspândirea cu noul Coronavirus SARS CoV 2. Paramedicii vor încadra ambulanțele SMURD din rezerva operativă a ISU Suceava.

Trei din cei nouă pompieri botoșăneni vor răspunde solicitărilor sucevenilor care au nevoie de prim ajutor calificat, încă din această noapte.

