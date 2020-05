În contextul situației operative existente la nivelul județului Suceava precum și în scopul impunerii unui climat de disciplină, de siguranță rutieră în rândul participanților la trafic, Serviciul Rutier – IPJ Suceava, împreună cu formațiunile de profil din județ, au organizat o acțiune pe linia depistării conducătorilor auto ce conduc autovehicule publice sub influența băuturilor alcoolice.

Au fost testați cu aparatul etilotest 249 de șoferi și au fost aplicate 103 sancțiuni contravenționale în valoare de 31.965 lei.

De asemenea, au fost reținute 9 permise de conducere, toate pentru consum de băuturi alcoolice.

Totodată, au fost retrase și 7 certificate de înmatriculare, 4 pentru defecțiuni tehnice și 3 pentru lipsă RCA/ITP.

În cadrul acțiunii au fost constatate 20 de infracțiuni, din care 7 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, 6 conducere fără permis și 7 alte infracțiuni al regimul rutier.