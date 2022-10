La data de 4 octombrie în jurul orei 20:40, politiștii Sectiei de Politie Rurala 5 Darmanești au fost sesizati de catre o femeie din satul Humoreni, comuna Comanești că în zona drumului public din localitate este un scandal între mai multe persoane. La fata locului s-au deplasat echiajele din cadrul S.P.R. 5 Darmanești, cu sprijinul unui echipaj de jandarmi.

S-a stabilit ca la data de 04.10.2022, orele 19:30, doi barbati (șofer și pasager) se aflau într-un autoturism în centrul localitatii Pîrteștii de Jos și au fost șicanati în trafic de catre alte 3 autoturisme încare se aflau mai multi barbati, șicanandu-se reciproc pană în satul Humoreni, comuna Comanești unde a avut loc încaierare, lovindu-se și provocandu-și distrugeri la elemente de caroserie auto.

Interventia la eveniment s-a realizat cu operativitate de catre lucratorii planificati în dispozitivul de ordine și siguranta publica de la nivelul SPR5 Darmanești, SPR9 Șcheia, Biroul Ordine Publica și Sectia de Politie Burdujeni, cu sprijinul unei grupe de luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale și a unui echipaj de jandarmi din cadrul I.J.J. Suceava. Astfel, s-a reușit aplanarea conflictului, identificarea și luarea în custodie a participantilor, precum și asigurarea accesului echipajului medical pentru acordarea de îngrijiri de specialitate, o singura persoana ramanand internata la Spitalul Judetean de Urgenta Sf. loan cel Nou Suceava, fara a prezenta leziuni deosebite.

La fata locului s-a deplasat o echipa operativa complexa formata din lucratorii Sectiei 5 Politie Rurala Darmanești, fiind desfașurate cu celeritate activitati investigative și de cercetare penala, stabilindu-se participatia fiecareia dintre cele 9 persoane de sex masculin implicate în conflict.

În urma administrarii probatoriului, organele judiciare din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Darmanești au dispus masura retinerii pentru 24 ore fata de 8 suspecti, cu varste cuprinse între 22 și 48 de ani, toti din comuna Comanești, fata de fiecare efectuandu-se cercetari sub aspectul savarșirii infractiunilor de încaierare și i distrugere. Cei 8 barbati au fost introduși în Centrul de Retinere și Arest Preventiv din cadrul I.P.J. Suceava. Cercetarile sunt continuate de catre lucratorii SPR 5 Darmanești.