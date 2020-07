În sfârșit! După câteva luni în care au apărut doar online actorii suceveni și-au reîntâlnit publicul. Nu în sală ci în aer liber datorită restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Și nu a fost rău deloc. „Tragicomedia lui Don Cristóbal și a Rositei”, de Federico García Lorca” în regia lui Zalán Zakariás s-a jucat la locul de joacă din zona de agrement Tătărași cu un public care a împânzit apoape tot parcul. Practic se poate spune că noua premieră a Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” a trezit Suceava la viață. De menționat că momentul a fost unul special. Și asta pentru că „Tragicomedia lui Don Cristóbal și a Rositei” s-a montat în premieră la nivel național. Tot o premieră este și traducerea pentru prima dată în limba română a acestui text sub semnătura Laviniei Seiciuc, lector universitar la Catedra de Spaniolă din cadrul Universității „Ștefan Cel Mare” Suceava și în al treilea rând este prima producție a teatrului sucevean în aer liber.

