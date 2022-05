Debut în forță al Festivalului Internațional de Teatru ”Zilele Matei Vișniec 2022”. Noua producție a teatrului sucevean ”Întoarcerea acasă” a cărei premieră a avut loc vineri seară a fost primită cu entuziasm de public care a aplaudat minute în șir evoluția fără cusur a talentatei trupe de actori. Un spectacol complex marca Botond Nagy plin de simbolistică, de energie dar și de sensibilitate în același timp, spectacol montat pe textul renumitului dramaturg Matei Vișniec. La succesul reprezentației și-a adus aportul și cunoscuta interpretă de muzică populară, Sofia Vicoveanca, regizorul folosind la un moment dat pentru a crește dramatismul un cântec din repertoriul artistei.

De altfel, spectacolele lui Botond Nagy sunt denumite instalații techno-poetice, care reinterpretează formele teatrale binecunoscute și prezintă în modul cel mai crud, realitatea zilelor în care trăim. Este un tip de teatru radical, ostentativ, care l-a și impus pe Botond Nagy ca un regizor a cărui paradigmă e recitirea clasicilor în canoanele începutului de secol XXI. Succesul premierei a fost garnisit cu un frumos foc de artificii lansat de pe terasa teatrului.

”Întoarcerea acasă”

Regia: BOTOND NAGY

Scenografia: Andreea Săndulescu

Muzica Originală & Sound Design: Claudiu Urse

Dramaturgia: Kali Ágnes

Light Design: Niculescu Cristian-Gabriel

Coregrafia: George Pop

Asistent Scenografie: Ioana Ungureanu

Design grafic: Cristian Urse

Distribuția: Bogdan Amurăriței, Răzvan Bănuț, Butnaru Horia Andrei, Clara Popadiuc, Cristina Florea, Delu Lucaci, Diana Lazăr, Alexandru Marin, Mîndru Cătălin Ştefan