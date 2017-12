Consiliul Judeţean Suceava confinanţează implementarea unui număr de nouă obiective de investiţii aprobate la finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) 2017-2020. Astfel, pentru cofinanţarea proiectelor care au o valoare totală de 232 de milioane de lei de la bugetul judeţului vor fi dislocate 7,92 de milioane de lei. Diferenţa de 224 de milioane de lei va fi acoperită de la bugetul de stat. Alocarea fondurilor necesare a fost aprobată în şedinţa deliberativului judeţean din 29 noiembrie. Toate fondurile includ TVA. Cofinanţarea cea mai mare de 1,4 milioane de lei a fost alocată obiectivului „modernizare drum judeţean Teşna-Coşna” investiţie în valoare totală de 26,75 de milioane de lei. Sume mari de la bugetul judeţului au fost alocate şi pentru cofinanţarea proiectului vizând modernizarea drumului judeţean Vultureşti-Hârtop, în speţă 1,29 de milioane de lei sau pentru modernizarea drumului judeţean Mălini-Slatina-Găineşti 1,25 de milioane de lei.

La polul opus cea mai mică sumă de 251.000 de lei a fost alocată pentru obiectivul „Construire şi extindere corp clădire la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” de la Gura Humorului în valoare totală de 4,78 de milioane de lei. Cofinanţare mică de 295.000 de lei a fost alocată pentru modernizarea drumului judeţean Urecheni-Timişeşti-Boroaia în valoare totală de 9,5 milioane de lei. Cel mai mare obiectiv de investiţii pentru care Consiliul Judeţean a aprobat cofinanţarea este reabilitarea drumului judeţean Văleni-Stânişoara-Iesle-limita cu judeţul Neamţ a cărui valoare atinge suma de 50,8 milioane de lei. Pentru acest proiect a fost aprobată o cofinanţare de doar 632.000 de lei. De la bugetul judeţului vor mai fi confinaţate modernizarea drumurilor judeţene Panaci-Bilbor, Rădăuţi-Frătăuţii Vechi-Frătăuţii Noi-Bilca-Vicovu de Sus şi Panaci-Glodu. Documentaţiile tehnico-economice pentru aceste investiţii au fost depuse deja la Ministerul Dezvoltării Regionale în vederea semnării contractelor de finanţare.