Teatrul Municipal „Matei Vișniec” anunță deschiderea unei noi stagiuni teatrale. Stagiunea 2022 – 2023 va debuta joi, 1 septembrie, cu două evenimente de excepție care vor purta semnătura Matei Vișniec. Astfel, de la ora 12:00, va avea loc lansarea volumului „Procesul comunismului prin teatru”, de Matei Vișniec. Evenimentul va avea loc în Spațiul expozițional de la etajul 3 al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” și se bucură de intrare liberă, în limita locurilor disponibile. Ca de fiecare dată, alături de teatru va fi Librăria Cărturești Suceava care va asigura necesarul de cărți pe care să le îmbogățiți cu semnătura lui Matei Vișniec în sesiunea de autografe ce va avea loc după lansarea de carte.

Primul gong al noii stagiuni va bate de la ora 18:00, la spectacolul Întoarcerea acasă, de Matei Vișniec, în regia lui Botond Nagy.

Stagiunea 2022-2023 va continua cu un program care include foarte multe participări la festivaluri organizate în țară și străinătate, spectacole pentru oameni mari și mici, întâlniri cu oameni deosebiți, povești cu umor, lansări de carte și multe, multe surprize.

Structura de prețuri pentru evenimentele Stagiunii 2022-2023:

a) PRODUCȚII PROPRII

-PREMIERĂ (spectacol pentru adulți) – preț unic 50 lei

-SPECTACOL (spectacol pentru adulți):

– 40 lei (adulți- preț întreg)

– 15 lei (pensionari, studenți)

– 10 lei (elevi învățământul preuniversitar)

-PREMIERĂ PT COPII – preț unic 30 de lei

– 0 lei pentru adult însoțitor de grup de minim 10 copii

-SPECTACOL (spectacol pentru copii)

– preț unic – 10 lei

– 0 lei pentru adult însoțitor de grup de minim 10 copii

b) SPECTACOLE INVITATE

SPECTACOLE ALE TEATRELOR NAȚIONALE (spectacol pentru adulți)

– 70 lei (adulți- preț întreg)

– 40 lei (pensionari, studenți)

– 10 lei (elevi învățământul preuniversitar)

SPECTACOLE DE TEATRU/CONCERTE (spectacol pentru adulți)

– 50 lei (adulți- preț întreg)

– 30 lei (pensionari, studenți)

– 10 lei (elevi învățământul preuniversitar)

c) SPECTACOLE PENTRU COPII

– preț unic – 10 lei

– 0 lei pentru adult însoțitor de grup de minim 10 copii.

d) ABONAMENTE

– abonament nominal care include 6 spectacole proprii, cu excepția premierelor – 160 lei

e) FACILITĂȚI DE GRUP

– 10 persoane: 9 bilete cumpărate + 1 bilet gratis

– 20 persoane: 17 bilete cumpărate + 3 bilete gratis

– 100 persoane: 20 lei/ bilet în loc de 40 lei

Biletele vor fi puse în vânzare la casieria teatrului și online, pe www.blt.ro.

Pentru rezervări bilete aveți la dispoziție numărul de telefon: 0759.048677 sau adresa de email: bilete@teatrulmateivisniec.ro.