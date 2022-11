Deliberativul județean a aprobat astăzi în unanimitate noua organigramă a Spitalului Județean de Urgență ”Sf.Ioan cel Nou” Suceava care cuprinde o nouă structură ”Heliport-SMURD”. Structura cuprinde 13 posturi din care unul de conducere și restul de execuție dintre care opt sunt pompieri. ”Avem aprobările necesare și înființăm structura Heliport-SMURD cu destinație medico-sanitară plus menținerea laboratorului Beka și de biologie moleculară la Spitalul Județean. Din momentul acesta heliportul de pe Spitalul Județean poate fi operațional. Avem tot ce trebuie ca să poată să vină și să plece elicoptere de pe Spitalul Județean Suceava”, a declarat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.

