Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunţat că astăzi, de la ora 14:00, se va deschide Zona de Agrement de pe malul râului Suceava. “Sper ca sucevenii să aprecieze si să se bucure de noua Zonă de Agrement din orașul nostru”, a transmis Ion Lungu. El a amintit că prin acest proiect, pe o suprafață de 15 hectare, s-au amenajat spații verzi, alei pietonale, piste pentru bicicliști, un sistem iluminat și sisteme irigație și a fost montat mobilier urban. Zona de agrement beneficiază de internet wirless. De asemenea, au fost amenajate un teren de tenis de câmp, două terenuri badminton/volei, o platformă fitness/yoga și o platformă evenimente culturale. Valoarea lucrărilor realizate la acest proiect este de 16.264.015,87 lei tot cu TVA.

La deschiderea Zonei de Agrement de pe malul râului Suceava a fost prezent și viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi.