Deliberativul județean a aprobat în ședința extraordinară de miercuri, 7 ianuarie, cu unanimitate de voturi indicatorii tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru noul ambulatoriu care se va construi la Spitalul Județean ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava lângă corpul existent pe latura de S spre parcarea care deservește UPU – SMURD.Astfel, investiția va costa 38,6 milioane de lei sumă ce include TVA. Așa cum a declarat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, noul ambulatoriu va avea o suprafață de 4.070 de metri pătrați, față de de doar 970 de metri păstrați cât are cel actual, și va fi o construcție compusă din demisol, parter și patru niveluri. În noul ambulatoriu vor exista cabinete medicale de la toate cele 24 de secții ale spitalului județean, săli de consultații și mici intervenții, spații de depozitare instrumentar și materiale și ca o noutate 2-7 paturi pentru internare de zi. Ambulatoriul actual nu respectă în totalitate circuitele organizatorice și funcționale conform normelor legale în vigoare, spațiile existente fiind insuficiente. Deoarece în ultimii ani au aparut specialitați medicale noi precum neurochirurgie, neurochirurgie pediatrica, chirurgie plastica, chirurgie vasculara, epileptologie, se impune realizarea unor spații noi cu functionalitate distinctă. ”Este o investiție foarte curajoasă și care va crește gradul de adresabilitate”, a conchis Flutur.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating