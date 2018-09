Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, deputatul Alexandru Rădulescu și viceprimarul Constantin Bulaicon au participat, astăzi, la deschiderea noului an școlar de la trei licee, patru școli gimnaziale, șapte grădinițe și o grădiniță specială. În cuvântul său, primarul Cătălin Coman a ținut să le mulțumească tuturor cadrelor didactice pentru modul în care s-au implicat pentru pregătirea unităților școlare pentru noul an școlar. Cătălin Coman a spus că anul acesta, de la bugetul local a fost alocată o sumă de trei milioane de lei pentru toate unitățile școlare din municipiul Fălticeni. „Suntem la începerea unui nou an școlar, care vine cu multe provocări. Primăria şi Consiliul Local Fălticeni vă vor fi aproape, cum au fost şi până acum pentru că urmează proiecte importante pentru toate şcolile din Fălticeni. Sunt convins că vom aduna rezultate bune în activitatea şcolară, în multiplele activităţi extraşcolare pe care le derulaţi. Vreau să mulțumesc conducerilor şcolilor, liceelor şi grădiniţelor, parlamentarilor noştri din Fălticeni, alături de care am realizat şi vom continua demersurile pentru a sprijini actul educaţional”, a declarat primarul din Fălticeni.



El a precizat că printre lucrările realizate se numără cele de la Colegiul Național „Nicu Gane”, acolo unde acoperișul internatului a fost schimbat. La același colegiu s-a lucrat la reabilitarea centralei termice, la care au fost anumite probleme, astfel încât agentul termic să poată fi furnizat în bune condiții pe perioada sezonului rece. De asemenea, primarul din Fălticeni a mai spus că la Colegiul Agricol Vasile Lovinescu s-au efectuat lucrări de modernizare la clădirea unde a funcționat internatul și a fost construit gardul care înconjoară unitatea de învățământ. Cătălin Coman a spus că un alt colegiu la care s-au realizat lucrări în această vară este și Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, aici fiind achiziționat și mobilier nou pentru cabinetele de fizică și chimie.

El a mai adăugat că lucrări importante s-au făcut și la școlile gimnaziale din Fălticeni. Cătălin Coman a dat ca exemplu Școala „Alexandru Ioan Cuza” acolo unde s-au alocat fonduri pentru modernizarea și reabilitarea terenului de sport, precum și pentru construirea unei săli de sport. De asemenea, la școala nr. 2 urmează să fie construită o cantină nouă.

„Dragi elevi, dragi colegi profesori și părinți, va doresc un nou an școlar plin de reușite, un an care să aducă un plus de liniște, un plus de încredere și de performanță în sistemul educational, la construcția căruia contribuiți fiecare în parte. Succes în noul an școlar!”, a transmis Cătălin Coman, care a adăugat că „sunt convins că vom aduna rezultate bune în activitatea școlară, în multiplele activități extrașcolare pe care le derulați. Mulțumesc conducerilor școlilor, liceelor și grădinițelor, parlamentarilor noștri din Fălticeni, alături de care am realizat și vom continua demersurile în sprijinul actului educațional. Vă urez succes în noul an școlar! Mult succes copiilor, să aveți rezultate bune la învățătură, în activitățile extrașcolare! Multă răbdare colegilor mei profesori și succes în activitate”.

La rândul său, deputatul Alexandru Rădulescu, fost cadru didactic la Colegiul Național „Nicu Gane” și Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” a ținut să-i felicite pe elevii din municipiu care au fost premiați la olimpiade și concursuri școlare. Alexandru Rădulescu i-a îndemnat pe elevi din municipiu să aibă rezultate foarte bune în noul an școlar.