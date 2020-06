Noul antrenor principal al Forestei Suceava este fostul internațional Dorin Goian. Cel mai titrat fotbalist de pe aceste meleaguri crede că Suceava merită o echipă de eșalon secund șI mizează pe o formație alcătutiă în majoritate din localnici.

Conducerea de pe Areni a convins până acum doar patru jucători din “vechea gardă” să continue pe Areni, este vorba de fundașii Dudu Drugă și Ruben Sumanariu, de mijlocașul Eugeniu Celeadnic și de atacantul Robert Martin.

“Momentan avem puțini jucători care s-au înțeles în mod oficial cu clubul nostru. Multora le expiră contractul în această lună, dar purtăm discuții cu toți jucătorii cu care vreau să continui în sezonul viitor. Verbal am ajuns la un acord, dar doar semnătura pe contract își dă siguranță”, a adăugat Dorin Goian.

Tehnicianul sucevean vrea să sune adunarea pe 8 iulie.

“Vreau să le ofer jucătorilor o perioadă cât mai lungă de reacomodare la efort. Asta preventiv, pentru a încerca să evităm accidentările. Nu este ușor când vii după o perioadă așa lungă de inactivitate. E clar că organismul jucătorului nu este obișnuit cu astfel de întreruperi. Probabil vom începe pregătirile în jurul datei de 8 iulie. Şapte săptămâni și jumătate ar fi îndeajuns pentru a pregăti noul sezon, astfel încât prima etapă să ne prindă într-o formă bună”, a declarat Dorin Goian, care îI va avea ca secunzi la Foresta pe Daniel Bălan și Bogdan Tudoreanu, în vreme ce Vasile Prisacă se va ocupa de pregătirea portarilor.

Cu dosarul de licențiere depus la FRF, Foresta va debuta în noul sezon al Ligii a III-a pe 29 august, într-o serie de 18 echipe.

