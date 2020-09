Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că noul centru de radioterapie care se construiește în curtea Spitalului Vechi va fi finalizat la finalul acestui an. Gheorghe Flutur, alături de managerul Spitalului Județean Suceava, dr. Alexandru Calancea și un reprezentant al firmei care realizează investiție au verificat astăzi stadiul lucrărilor la noul centru de radioterapie. Flutur a precizat că acest centru se construiește printr-un parteneriat public privat, cu un întreprinzător din Cluj. El a arătat că investiția în construcția clădirii cu o suprafață de 2.200 de metri pătrați, se ridică la trei milioane de euro, la care se adaugă aceeași sumă pentru dotări. „Aici e o investiție cu o construcție specială cu pereți care să reziste la radioactivitate în zonă. În momentul de față se lucrează la racordarea utilităților și la finisajele interne. Pe final de an constructorul ne spune că va fi gata. Ce va însemna această radioterapie aici la Suceava, la Spitalul Județean? Va fi acel aparat de radioterapie care are capacitate de circa 700 de pacienți pe an. Și dacă situația o va impune, constructorul spune că vor mai aduce un aparat”, a spus șeful administrației județene.

El a subliniat faptul că această investiție este absolut necesară, având în vedere că în momentul de față bolnavii de cancer din județul Suceava programează la alte spitale, din Iași, Cluj sau Târgu Mureș, la termene foarte îndepărtate. „Este extrem de mare nevoie de această investiție, centrul de radioterapie. Era un termen inițial de dare în funcțiune, dar din cauza pandemiei au mai avut și dumnealor ceva probleme legate de finanțări. Dar s-au deblocat și astăzi am venit să vedem și noi la fața locului această lucrare care prinde contur și care este extrem de necesară pentru suceveni”, a mai declarat Flutur. Și managerul Spitalului Județean Suceava, dr. Alexandru Calancea, a precizat că noul centru de radioterapie este un mare câștig pentru pacienții din Suceava. „Nu pot decât să mă bucur că Spitalul Județean Suceava este într-o direcție foarte bună din punctul meu de vedere. După cum vedeți apar specialități noi și laboratoare noi. Pot să vă spun că sunt foarte mulți colegi tineri din centre universitare care deja au venit și au pus umărul alături de noi la munca pe care o desfășurăm zi de zi. Iar alți colegi și-au exprimat dorința de a se alătura echipei în viitorul apropiat. Nu pot decât să-mi exprim bucuria și convingerea că acest spital își va reface strălucirea în cel mai scurt timp și vom deveni un etalon în zona Bucovinei, a Moldovei, la nivel regional și național”, a declarat Alexandru Calancea. La rândul său, reprezentantul investitorului privat a spus că „mă bucur că vom reuși să finalizăm această investiție la care am avut un pare sprijin din partea autorităților locale și județene. Și sperăm că anul viitor cei 700 de pacienți să poată beneficia de serviciile acestea pentru sănătatea și binele lor”.