Angelina Jolie se intoarce in rolul vrajitoarei in noul film Maleficient: Mistress of Evil in toamna acestui an. Filmul din cadrul Disney din anul 2014 a fost creat ca o reimaginare a povestii Frumoasei Adormite. Ti-a placut primul film si ai vrea sa afli mai multe despre urmatoarea productie? Poti afla chiar mai jos detalii privind data lansarii filmului in cinema si ce productie are.

Cand va avea loc premierea filmului Maleficent: Mistress of Evil in cinematografe?

Maleficent: Mistress of Evil va fi lansat in ziua de vineri, data 18 octombrie 2019 in Marea Britanie si SUA. Acesta a fost initial planificat pentru a debuta pe data de 29 mai 2020, insa productia s-a razgandit.

Pe cine vom vedea in distributia acestui film?

Angelina Jolie isi reia rolul de vrajitoare in filmul Maleficent, la fel ca si Elle Fanning de Printesa Aurora, bine cunoscuta ca Frumoasa Adormita. Aceasta s-a pregatit intens inainte de filmarile noului film cu tratamente de infrumusetare si momente de relaxare cu ajutorul uleiurilor esentiale pure. De asemenea, in distributia filmului se intorc si Sam Riley in rolul lui Diaval, Imelda Staunton, Juno Temple si Lesley Manville. Harris Dickinson ii preia locul lui Brenton Thwaites in rolul printului Phillip.

Michelle Pfeiffer va fi in rolului reginei Ingrith, precum si lui Robert Lindsay care il interpreteaza pe sotul ei, regele John. Ed Skrein si Chiwetel Ejiofor vor face parte din film, insa rolurile lor nu sunt bine specificate.

Elle Fanning va fi in rolul Aurorei, printesa blestemata si fiica vrajitoarei. Filmul Maleficent: Mistress of Evil este o aventura fantastica mai ales ca primul film a avut un mare succes in lumea Disney. Filmul continua sa exploreze relatia complexa dintre vrajitoare si printesa care va urma curand sa fie regina, deoarece acestea formeaza noi aliante si se confrunta cu noi adversari in lupta lor cu creaturile magice.

Despre ce este vorba in Maleficient?

Primul film s-a incheiat intr-o nota fericita, deoarece Maleficent si-a restaurat imparatia magica la vechea sa frumusete si a incoronat-o pe regina Aurora.

Alte detaliile privind continuarea sunt insuficiente pana in prezent, insa va implica aliante intre Maleficent si Aurora pentru a lupta impotriva dusmanilor noi. De asemenea, a fost dezvaluit faptul ca printul Phillip ii propune Aurorei sa se casatoreasca cu el.

La CinemaCon din acest an, Elle Fanning a spus despre film faptul ca Aurora si Maleficent se iubesc atat de mult, dar exista o mare diferenta intre ele. Maleficent este inca putin precaut de oameni.

Cine a scris scenariul filmului Maleficient si cine a regizat filmul?

Filmul a fost regizat de catre regizorul norvegian Joachim Rønning, care a co-regizat Piratii din Caraibe: Dead Men Tell No Tales si nu de catre regizorul filmului anterior pe nume Robert Stromberg. Scenariul a fost scris de Linda Woolverton, Micah Fitzerman-Blue si Noah Harpster.