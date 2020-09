În Parcul Central al Sucevei a fost inaugurat, astăzi, un modern loc de joacă, dar în lipsa copiilor, dată fiind criza sanitară. Locul de joacă a fost amenajat pe o suprafață de 600 de metri pătrați de către firmele „Diasil” și „Ritmic”, în baza obligațiilor asumate prin contractul de salubrizare încheiat cu municipalitatea. Printre participanții la inaugurare s-au numărat primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi. Primarul a menționat că pentru realizarea investiției nu s-a tăiat nici un copac. Ion Lungu a adăugat că la ora actuală locul de joacă nu poate fi folosit, din pricina epidemiei de coronavirus. Cînd va fi deschis, vor fi impuse măsuri de protecție sanitară.

