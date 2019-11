Noul logo al municipiului Suceava va fi lansat pe 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei, a anunțat primarul Ion Lungu. El va fi amplasat în zona fântânii arteziene din Centru însă va fi mutat în Parcul Șipote atunci când acesta va fi amenajat ca zonă de agrement. Logoul ”SUCEAVA” are în locul literei ”V” o inimioară ceea ce înseamnă ”Suceava te iubesc”. ””Pe 28 noiembrie vom inaugura logoul ”Suceava-te iubesc”. Noi vrem să-l punem în zona Parcului Șipote dar din păcate încă nu avem parcul așa că într-o primă fază îl vom pune în zona centrală deasupra fântânii arteziene la baza locului unde va fi amplasat patinoarul artificial. Logoul va fi iluminat odată cu aprinderea luminilor de sărbători. Logoul are o singură față cea dinspre stradă. Eu zic că prinde bine acest logo pentru că toate orașele, cătunele au logo. Graficienii au stabilit că trebuie să ne facem și noi un asemenea model de logo în care să arătăm că ne iubim orașul”, a spus Lungu. El a ținut să precizeze că ”aici nu e vorba să ne iubim primarul dar cine vrea să-l iubească îl poate iuibi ci e vorba să ne iubim orașul”. ”Cu toții trebuie să ne iubim orașul pentru că e orașul nostru cu plusuri și cu minusuri”, a încheiat Lungu.

