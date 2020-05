Managerul interimar, dr. Anatolii Buzdugan, a prezentat, în cadrul unei ședințe care a avut loc astăzi la Prefectura Suceava care sunt prioritățile pe termen scurt ale noii conducerii interimare și anume. Anatolii Buzdugan a spus că prima dintre acestea este asigurarea resursei umane de specialitate prin aducerea cadrelor medicale vindecate în activitate, în acest moment fiind asigurată prezența la spital a 50% din medici, 60% din asistentele medicale și 50% din infirmiere. El a spus că o altă prioritate ar fi asigurarea unui medic epidemiolog având în vedere că fluxurile de intrare/ieșire COVID 19 sunt foarte aglomerate și necesită o permanentă monitorizare, o măsură temporar aplicată fiind aceea de decalare a programului. Managerul spitalului a insistat pe necesitatea de a se degreva ambulatoriul de specialitate pentru a putea prelua și alte patologii, pentru acest lucru fiind necesare circuite de acces separate din construcții modulare, proiect conceput și prezentat de secretarul de stat Paul Ionel Oprea. El a mai spus că o prioritate este și asigurarea, tot printr-o construcție modulară a compartimentului ATI la Secția de Boli Infecțioase. Potrivit spuselor managerului interimar al Spitalului Județean de Urgență Suceava, realizarea acestor investiții ar permite o scurtare a perioadei de reintrare în normalitate a activității unității medicale.

Făcând referire la aceste priorități prezentate de conducerea interimară a Spitalului Județean Sfântul Ioan cel Nou Suceava, președintele Consiliului Județean Suceava a solicitat întrunirea, în cursul zilei de azi, a Consiliului de Administrație al spitalului pentru a se demara toate acțiunile necesare mobilizării personalului medical în vederea revenirii în activitate, precum și pentru achiziția echipamentelor necesare realizării celor 3 construcții modulare. De asemenea, el a solicitat sprijin reprezentanților societății civile prezenți în sală pentru asigurarea resurselor umane de specialitate necesare, specificând că angajații din compartimentul de Resurse Umane al Consiliului Județean Suceava vor oferi sprijin conform competențelor.