Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, anunță că structura de rezistență a noului pod peste râul Suceava a fost finalizată iar până la sfârșitul sesonuluoi rece podul va fi ansamblat. El a făcut anunțul după o vizită pe care e efectuat-o astăzi dimineață pe șantierul de lucru. ”

Am facut primii pasi pe noul pod, „Podul Unirii”.Structura de rezistenta a podului a fost finalizata,cele 2 culei si trei pile au fost turnate. S-a inceput de astazi montarea grinzilor. Intr-o saptamana vor fi montate toate cele 24 de grinzi.Pana la sfarsitul sezonului rece podul va fi asamblat. In primavara va fi pus in circulatie .