Biroul Permanent Național al USR a decis, luni seara, că nominalizarea acestui partid pentru funcția de prefect al județului Suceava va fi Iulian Cimpoeșu. Acesta a câștigat astfel competiția internă din cadrul USR Suceava pentru funcția de prefect al județului. În faza finală pentru nominalizarea pentru funcția de prefect mai erau juristul Teodor Matei și consilierul local sucevean, Lorena Buburuzan.

Iulian Cimpoeșu este președintele USR Șcheia și consilier local în această comună. Iulian Cimpoeșu a candidat și pentru funcția de primar al comunei Șcheia. De asemenea, el este și vicepreședinte al Organizației Județene Suceava a USR.

În momentul de față Iulian Cimpoeșu este muzeograf la Muzeul de Istorie Suceava. El este absolvent, ca șef de promoție, al Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava.

Noul prefect al județului Suceava va fi instalat în funcție după data de 8 martie 2021.

În momentul de față funcția de prefect al județului este ocupată de Alexandru Moldovan.

Funcțiile de subprefect vor reveni PNL Suceava, partid care i-a nominalizat pentru aceste posturi pe Daniel Prorociuc și Alexandru Salup.