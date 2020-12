Fălticeneanul George Mîndruță, ales senator de Suceava din partea USR-PLUS, susține că are o relație normală cu primarul PSD de Fălticeni, Cătălin Coman, că municipiul are nevoie de o rută ocolitoare și că noul spital trebuie să fie dat cât mai rapid în folosință. Într-o intervenție la Radio Top, el a declarat: „Am o relație normală, instituțională cu primarul. Cătălin Coman tocmai a fost revalidat pentru al treilea mandat, cu un scor mare. Următorii 4 ani va fi primarul Fălticeniului. Eu sunt fălticenean. Actualul meu proiect a devenit Suceava, dar Fălticeniul rămâne o prioritate pentru mine. Cu siguranță mă voi bate alături de colegii mei parlamentari din USR-PLUS din zona Moldovei ca 25% din viitorul buget pe infrastructură mare să se aloce regiunii noastre și ca o parte semnificativă să fie dată Sucevei, pentru că Fălticeniul are nevoie urgentă de o șosea de centură. Tot traficul greu trece exact prin mijlocul orașului. Nu este numai un disconfort, este un pericol la adresa cetățenilor și a clădirilor din zona tranzitată de autocamioane. Și-apoi, e nevoie de autostrăzile Siret-Suceava-București și Iași-Târgu Mureș”. Legat de noul spital din Fălticeni, George Mîndruță speră ca acesta să încheie cât mai curând etapa dotărilor cu echipamente și aparatură medicală, astfel încât să poată fi deschis. El a afirmat: „Suceava și în special zona Fălticeni are nevoie disperată ca noua unitate spitalicească să fie funcțională”.