Noul spital din Fălticeni ar putea deveni spital pentru tratarea cazurilor de COVID-19. Propunerea îi aparține managerului Spitalului de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”, medicul cardiolog Alexandru Calancea, și urmează să fie discutată în ședința de astăzi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Doctorul Calancea coordonează întreaga activitate a spitalelor sucevene pentru asigurarea suportului medical necesar patologiei COVID și non-COVID. Prezent în studioul Radio Top, managerul a declarat: „Spitalul Fălticeni trebuie să intre în lupta anti-COVID alături de noi. Cei de la Fălticeni nu au fost deloc în această luptă. Și ei au primit bani de la Consiliul Județean anul trecut pentru că au fost suportul județului pe patologia pneumologică și infecțioasă non-COVID. Așadar, patologiile non-COVID din aceste specialități le trimiteam la Fălticeni”. Doctorul Calancea a completat: „Din păcate, am discutat și cu oameni de la Direcția de Sănătate Publică și construcția noului spital din Fălticeni nu permite realizarea de circuite separate. De aceea, propunerea mea este ca acest spital să fie în totalitate COVID. Acolo va fi detașat personal medical de la celelalte spitale din județ pentru a avea grijă de pacienții cu COVID”. Cardiologul a mai spus că era luat în calcul și spitalul din Rădăuți, dar soluția Fălticeni este cea mai bună. Alexandru Calancea a subliniat: „E mai facil să ajungi din Suceava la Fălticeni unde noi vom trimite cele mai multe cadre medicale. În plus, orice pacient, orice agravare, ajunge în 10-15 minute cu ambulanța în Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” și consider că aceasta este singura soluție a județului Suceava.

