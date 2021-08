Noul Spital Municipal Fălticeni se va deschide oficial începând cu data de 2 septembrie 2021. Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat, astăzi, că nu își dorește o inaugurare oficială a noii unități spitalicești. Cătălin Coman a spus că înainte de deschidere, pe 1 septembrie, va avea loc o ședință extraordinară festivă a Consiliului Local Fălticeni, în care vor fi acordate titlurile de Cetățean de Onoare medicului primar neonatolog Mariana Sigmund, fostului director al spitalului, medicul primar chirurg Constantin Moldovanu, dar și Adrianei Filip, specialist în relații publice și comunicare și Mariei Holtzhauser, o cunoscută susținătoare a acțiunilor de voluntariat. „Spitalul Municipal se va deschide pe 2 septembrie, când se vor face primele internări. Trebuie spus că prima activitate care va avea loc în spital va fi pe 1 septembrie, respectiv o ședință medicală la care vor participa managerii tuturor spitalelor din județ, orășenești, municipale și cel județean, precum și reprezentați au unor instituții precum Direcția de Sănătate Publică, Casa de Asigurări de Sănătate, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Prefectură și Consiliul Județean Suceava”, a spus Cătălin Coman.

El a subliniat faptul că noul spital este complet funcțional, având toate dotările necesare pentru a-și începe activitatea.

Construcția noului spital din Fălticeni a început în 1991 dar lucrările au fost sistate până în 2012 din cauza lipsei finanțării. Noul spital va deservi în jur de 150.000 de persoane din Fălticeni și localitățile limitrofe.