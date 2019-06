Institutul Pantone ofera standarde personalizate de culoare, identitate de brand si consultarea culorilor produsului, precum si previziuni de tendinte incluzand culoarea Pantone a anului, rapoartele de tendinte culori pentru moda, psihologia culorilor si multe altele. Mai mult de 10 milioane de designeri si producatori din intreaga lume se bazeaza pe produse si servicii Pantone pentru a ajuta la definirea, comunicarea si controlul culorii de la inspiratie la realizare – folosirea tehnologiei avansate X-Rite pentru a obtine consistenta culorii in diferite materiale si finisaje pentru grafica, moda si produs.

Daca in 2019 culoarea anului stabilita de Pantone a fost coraiul, in primavara-vara anului 2020 lucrurile vor sta altfel. Laurie Pressman, vicepresedinte al Institutului Pantone a marturisit la un show de televiziune cum vor arata culorile Pantone ale anului 2020: acestea vor fi inspirate de mare. Asadar, albastrul va fi in centrul atentiei, dar si nuantele de verde. Datorita unei astfel de diversitati de culori in culorile Pantone ale anului 2020, amestecarea si potrivirea vor fi esentiale. Ea sugereaza faptul ca straturile de culori inspirat de ocean vor crea textura si interesul.

Cum arata mai exact 2020 in ceea ce priveste Pantone?

Tot vicepresedintele a declarat faptul ca este un moment de schimbare rapida si faptul ca alegerea oceanului pentru a defini culorile acestui an se refera la o fluiditate de culori, profunzime si complexitate. Pana la urma, oceanul nu are doar o singura culoare cea de albastru ci si nuante de verde si tonuri calme. Aceasta paleta de culori linistitoare se refera la regasirea calmului in timpul de schimbare rapida mentionat anterior.

Alte nuante inspirate de mare includ albul inspirat de nisip, negrul adanc si verdele oxigenat, mai rece. In ansamblu, este o paleta inspirata de natura si este una atat de variata incat nimeni nu se va simti instrainat de o singura alegere de culoare.

Culorile stabilite in trend de catre Pantone pot fi folosite pe diferite materiale si produse incepand de la haine pentru femei si barbati, accesorii, genti de dama casual sau sport sau articole de design interior. Armoniile de culoare si incrucisarea lor avanseaza pentru a afisa contraste mai puternice de culoare: turcoaz cu un gri sau un portocaliu stralucitor. Oglindind starea de spirit pentru primavara anului 2020, Pantone ofera o varietate de optiuni, astfel incat fiecare dintre noi sa poata explora toate adancimile de culoare ale nuantelor racoritoare albastre.