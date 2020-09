Incepand cu luna septembrie, compania Google pune la dispozitie noi servicii pentru utilizatori in Google Images. Noutatea face referire la folosirea imaginilor din motoarele de cautare. Astfel ca din acest moment vei putea reutiliza imagini in mod legal, cu ajutorul etichetelor oferite de Google.

Compania doreste ca userii, antreprenorii sau agentiile de marketing sa poata folosi imaginile fara a plati sau a incalca drepturi de autor. Pentru ca motoarele de cautare afiseaza o lista ampla de imagini, utilizatorii trebuie sa fie atenti ce fel de imagini folosesc pentru ca unele sunt private si nu pot fi utilizate in scop comercial.

Serviciu nou, pentru utilizatori noi

Asadar, acum vei gasi pe Google Images functii noi prin care poti selecta imaginile potrivite pentru nevoile tale. Cu ce vine in plus Google? Iti usureaza munca in cautarea imaginilor licentiate, prin adaugarea unui text pe poza, unde se specifica daca este licentiata sau nu. In plus, daca vrei sa vezi cine este editorul sau creatorul imaginii, vei gasi link-ul spre acesta pe insigna de pe poza.

”Aceste actualizari fac parte din modificarile pe care le-am facut pe Google Images in ultimii ani pentru a clarifica cine este creatorul sau detinatorul dreptului de autor al imaginii. Aceste caracteristici vor facilita gasirea imaginii corecte de utilizatori, precum si ghidul pentru a licentia o imagine pentru afacerea sau proiectul personal, mult mai usor decat inainte.”, scrie Francois Spies, Product Manager Google Images, pe blogul Google.

Imaginile atractive si creative sunt folosite in strategii de marketing pentru ca ele raman mai mult timp in mintea oamenilor si contribuie la procesul de vanzare. Insa de cele mai multe ori gasesti imagini ce nu pot fi folosite in scop comercial sau trebuie sa le platesti. Google vine in ajutorul tau prin serviciul gratuit Google Images, unde poti aplica filtre de cautare a celor care detin licenta. Atunci cand alegi sa folosesti o fotografie de pe Google, verifica sursa si termenii impusi de licenta pentru a te asigura ca te incadrezi in respectarea conditiilor ce sunt impuse.

Calitatea imaginilor pentru un site este esentiala si de aceea trebuie sa fie bine optimizate SEO, relevante si semnificative pentru serviciul/produsul oferit. Este dovedit faptul ca peste 90% din informatiile pe care le retine creierul uman sunt sub forma de imagini, iar acesta este inca un motiv pentru care trebuie sa le acorzi o atentie deosebita.

Poti folosi imagini descarcate de pe motoarele de cautare, pe care mai apoi sa le optimizezi SEO. Te intrebi cu ce ajuta optimizarea imaginilor o afacere online? Daca optimizezi imaginile SEO intr-un mod corect, pozitionarea acestora va fi mai sus in rezultatele motoarelor de cautare, asa cum este si Google Images, iar asta iti va aduce mai multi vizitatori pe site. Un alt factor important in afisarea imaginilor este sa te asiguri ca poti folosi elementul vizual si ai permisiunea de a-l publica pe site-ul tau.

Fii si tu primul in motoarele de cautare si foloseste imagini sugestive pentru continutul pe care il livrezi.