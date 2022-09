Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a declarat, la Radio Top, că numărul de vizitatori înregistrat la obiectivele instituției a scăzut ușor față de luna august, cînd au fost evenimente la fiecare sfîrșit de săptămînă. În plus, a început un nou an școlar. Potrivit directorului, cea mai căutată rămîne Cetatea de Scaun. El a afirmat: „Cetatea este brandul orașului și unul din monumenele relevante. Este și foarte promovată. Sigur, sînt promovate și alte monumente, poate de aceeași importanță, ca Biserica <Sf. Gheorghe> a Mănăstirii <Sf. Ioan>, Biserica Mirăuți, Biserica <Sf. Dumitru>, ctitorie a lui Petru Rareș, ori Turnul Lăpușneanu, dar Cetatea de Scaun este monument laic”. Emil Ursu a continuat, spunînd: „Sînt multe biserici în județul Suceava. Lumea preferă să meargă să le vadă pe cele UNESCO consacrate, Voroneț, Humor, Moldovița, Sucevița, Arbore, de vreo 15 ani Pătrăuți, și-atunci, în Suceava se focusează pe Cetatea de Scaun și pe muzee, de regulă”. De asemenea, directorul Ursu a afirmat că expoziția permanentă de la Cetate, deschisă în 2016, ar urma să suporte îmbunătățiri, și a adăugat: „Sînt oameni care vin la Cetate a treia, a patra oară. Încă o vizitează, dar trebuie să oferi și ceva nou. Ne-am gîndit la un soft pentru realitate augmentată, pentru completarea Cetății. Te plimbi cu telefonul și vezi cum ar fi putut arăta Cetatea de Scaun”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating