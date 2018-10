Evenimentele care au avut loc in lumea modei internationale in aceasta toamna au tot luat amploare pe internet in ultima perioada. De exemplu, luna modei care a avut loc in mai multe tari, a scos la iveala tot mai multe secrete despre diferite celebritati sau case de moda renumite.

Aceste vesti au fost raspandite in lumea virtuala creand pana la 19,6 milioane de interactiuni numai pentru saptamana modei de la Paris si o medie de 861 000 de autori unici pentru postari individuale despre toate evenimentele de la luna modei din toata lumea. Vrei sa afli ultimele noutati din lumea celebritatilor internationale?

Michael B. Jordan este imaginea colectiei Coach Men’s

Pe langa faptul ca este castigatorul fiecarui concurs de “cel mai bun zambet”, actorul si producatorul Michael B. Jordan este acum si primul ambasador mondial al colectiei Coach Men’s. Parteneriatul sau cu Coach va include campanii de publicitate globale pentru accesorii si parfumuri incepand cu sezonul de primavara din 2019. Acest parteneriat va mai include si proiecte speciale de design cu directorul creativ Stuart Vevers si cu Fundatia Coach. Imaginea initiala a campaniei il prezinta pe actor razand si imbracat in unul dintre hanoracele cu semnatura monogramata a companiei Coach.

Marca Nike raporteaza castiguri trimestriale importante

Luna trecuta compania Nike a dezvaluit public faptul ca veniturile din acest trimestru au fost si mai mari decat cele de la inceputul anului. Acest lucru se datoreaza lansarii de noi colectii de incaltaminte si imbracaminte care au determinat vanzarile sa urce in America de Nord. Veniturile au crescut mai exact cu 9,7%, ajungand la suma de 9,95 miliarde de dolari, depasind chiar si estimarile analistilor de 9,94 miliarde de dolari.

Totodata Colin Kaepernick, jucatorul de fotbal American, a fost ales pentru nou imagine a campaniei de publicitate globala, fapt ce a starnit o rumoare in randul tuturor iubitorilor a acestei marci. Cunoscutul jucator de fotbal are o figura mai putin bine vazuta inca din anul 2016. La vremea aceea, in calitate de jucator pentru San Francisco 49ers, a refuzat sa ia parte la rostirea imnului national. La inceput el a facut asta ca forma de protest care intentiona sa atraga atentia asupra crimelor afro-americanilor, dar si asupra altor nedreptati de la avea vreme.

Datorita apartiei acestui jucator ca imagine pentru Nike, imediat dupa lansare, tranzactia a scazut cu aproape 2 procente la 88,30 USD. Dar chiar si cu acea diminuare, Nike a primit o multime de sprijin pentru alegerea lor de a prezenta acest jucator si acum compania isi recupereaza castigurile.

Ratio si Motus fac genti de mana prietenoase marca Juul

In America, consumatorii cheltuiesc mai mult de 1,29 miliarde de dolari pe tigari electronice pe an si ii poti vedea ca se expun cu acestea in locuri publice, in metrou sau chiar si pe strada. Compania Juul, o importanta companie producatoare de astfel de tigari, este la momentul actual evaluate la 15 miliarde de dolari. Ca urma a acestei popularitati era inevitabil sa nu produca si accesorii pentru tigarile electronice. Ratio si Motus, producator de genti clasice si originale fabricate in Italia, a decis sa fie cel care sa creeze o linie de genti de mana marca Juul. Acestea au un buzunar in spate pentru depozitarea tigarii electronice Juul, un spatiu pentru telefon si cardul de credit precum si o clapeta pentru a tine in siguranta cheile casei. Ratio si Motus a numit geanta „Disco”, este unisex si costa in medie 450 dolari.

Versace este acum proprietatea Capri Holdings

Michael Kors a fost una dintre cele mai discutate celebritati de la Saptamana Modei de la New York. Compania de moda pe care o detine va fi redenumita in Capri Holdings in urma achizitiei sale de aproximativ 2,12 miliarde de dolari a casei de moda italiana de lux Gianni Versace. Potrivit companiei, numele este inspirat de insula golful italian din Napoli, care este recunoscuta ca o destinatie iconica, plina de farmec si de lux.

Capri Holdings isi propune sa creasca brandul cu 2,0 miliarde USD la nivel global, si sa mareasca amprenta comerciala la nivel mondial de la 200 la 300 de magazine. Compania va accelera de asemenea dezvoltarea comertului electronic al companiei Versace si va extinde creatiile de accesorii si incaltaminte pentru barbati si femei de la 35% la 60%.



Donatella Versace, designer-sef al Versace Group si sora fondatorului sau, va continua sa conduca viziunea creatoare a companiei. De asemenea, va deveni actionar al Capri Holdings, impreuna cu fratele si fiica ei. Stirile privind aceasta achizitie au provocat reactia consumatorilor, multi au cerut brandului sa nu-l vanda lui Michael Kors si au amenintat chiar sa boicoteze marca in cazul in care care loc vanzarea.

Victoria Beckham a sarbatorit 10 ani ca brand Victoria Beckham

Victoria Beckham a parcurs un drum lung din anul 2008. La acel moment fosta membra Spice Girl tocmai facuse prima incursiune in industria modei, jucand intr-o campanie de publicitate instantanee pentru Marc Jacobs. Acum, zece ani mai tarziu, Victoria Beckham sarbatoreste un deceniu de brand propriu-zis, prin recrearea acelor reclame faimoase pentru sacose de cumparaturi. Totodata a gazduit un spectacol la magazinul sau de pe Dover Street si profitat de acesta ocazie pentru a dezvalui cateva noi modele din ultima sa colectie, atat inainte cat si dupa eveniment.

