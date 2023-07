Într-o emisiune la Radio Top, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a declarat că 37 de trupe din Turcia, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, Slovacia, Ucraina și România vor lua parte la ediția 2023 a Festivalului Internațional de Artă Medievală <Ștefan cel Mare>, care va avea loc între 17 și 20 august, în Cetatea de Scaun a Sucevei. El a afirmat că evenimentul va debuta pe 17 august, la ora 20.00, cu parada cavalerilor și domnițelor. Ca de obicei, se va porni din cartierul Obcini. Directorul a spus că vor fi și noutăți și a precizat: „Îi așteptăm cu mare interes pe slovaci. Vor sosi, în premieră, două trupe din Slovacia: Castellum Cassovia și KVH Teokratos. Teokratos au niște ținute foarte interesante legate de lumea bizantină, începând de la împărat, împărăteasă și episcop. Sînt ținute foarte, foarte, foarte bine lucrate. Apoi, pentru prima dată vin în formula de 12 toboșarii din Asserculis, Tîrgu Mureș. Anul trecut au fost doar patru. Au stat doar o zi, dar au fost absolut spectaculoși. Anul acesta stau pe toată durata evenimentului. La capitolul noutăți se mai înscriu o nouă trupă cu foc și una muzicală, din Timișoara”. De asemenea, Emil Ursu a declarat că la festival va veni și doctorul în istorie Andrei Pogăciaș, consultantul român pentru serialul <Otomanii: Mahomed versus Vlad Țepeș>. El a menționat că istoricul va avea o întâlnire cu publicul în curtea interioară a Cetății. Va fi o discuție liberă despre Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare. Și la actuala ediție a festivalul medieval de la Suceava va găti chef Cătălin Scărlătescu, împreună cu echipa sa.

