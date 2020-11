IoT (Internet Of Things) este una dintre cele mai proeminente tendinte tehnologice care au aparut in ultimii ani. In termeni simpli, se refera la faptul ca dispozitivele de orice dimensiune si forma, de la masini, la aparate de bucatarie si pana la masini industriale, sunt conectate intre ele si partajeaza informatii in mod digital, la scara globala.

Asa cum stim, pandemia de coronavirus a afectat fara indoiala modul in care aceasta tendinta se dezvolta in viata noastra. Intr-o lume in care contactul fizic dintre oameni este deocamdata cat mai limitat, contactul dintre dispozitive, instrumente sau jucarii ne poate ajuta sa ramanem conectati unii cu ceilalti.

Ce va aparea pana in anul 2021? De la telemedicina la asistenta automata la domiciliu pentru persoanele in varsta si cu dizabilitati, dispozitivele portabile inteligente si cele pentru case inteligente, senzorii si dispozitivele conectate vor continua sa schimbe modul in care este oferita asistenta medicala. De asemenea, tehnologia va fi utilizata pentru a minimiza contactul inutil in situatiile in care riscul de contaminare virala este deosebit de ridicat, de exemplu, in casele de ingrijire batrani sau in sectiile pentru boli infectioase din spitale.

Ca o demonstratie a modului prin care pandemia a accelerat adoptarea transformarii asistentei medicale bazate pe tehnologie, estimarile initiale pentru numarul de consultantii online sau programari online cu furnizorii de servicii medicale din SUA au fost de 36 de milioane. In realitate, acest numar este acum pe cale sa fie mai aproape de un miliard, iar aceasta tendinta va continua sa fie in crestere in 2021.

O crestere puternica a fost observata si pe piata dispozitivelor care vor permite persoanelor in varsta sa ramana independente in propriile case mai mult timp. Aceasta va include instrumente care utilizeaza inteligenta artificiala pentru a detecta accidentarile sau modificarile rutinelor zilnice regulate care ar putea alerta rudele sau medicii in cazul in care ar fi necesara o interventie din partea lor.

Adaptandu-se la provocarile prezentate de Covid-19, aceeasi tehnologie poate fi utilizata pentru a determina daca exista o deteriorare rapida a starii de sanatate a persoanelor care pot fi izolate acasa, deoarece boala poate pune adesea oamenii intr-o stare in care sunt incapabili sa caute ajutor singuri, in cel mai scurt timp.

IoT inseamna munca de acasa mai productiva

Munca de la domiciliu este noul normal pentru multi dintre noi in zilele acestea din cauza preocuparilor legate de siguranta. Cu asistentii personali conectati la inteligenta artificiala, precum Alexa, instalati in locuintele proprii, ne putem astepta la mai multe aplicatii concepute pentru a ne ajuta sa ne gestionam ziua in timp ce lucram de la distanta. Acest lucru se poate referi la instrumente de planificare si calendare automatizate mai inteligente, precum si o calitate mai buna a acestora, dar si conferinte video mai interactive si o interactiune virtuala de exceptie. Platforma Microsoft Virtual Stage, de exemplu, isi foloseste senzorii Azure Kinect pentru a permite prezentari captivante, bazate pe inteligenta artificiala.

IoT in comertul cu amanuntul – magazine si supermarketuri mai sigure si mai eficiente

Vanzarea cu amanuntul este un sector care a fost puternic lovit de coronavirus. Cu toate acestea, magazinele care furnizeaza produse esentiale, cum ar fi alimentele si medicamentele, trebuie sa ramana deschise pentru a satisface nevoile de baza ale populatiilor locale.

In anul urmator, ne putem astepta sa vedem un nou mod pentru modele inovatoare, cum ar fi supermarketurile complet automatizate ale Amazonului, care reduc nevoia de interactiune umana nevitala pe masura ce ne aprovizionam casele cu alimente si alte elemente esentiale. Automatizarea prin intermediul dispozitivelor compatibile cu IoT va continua sa creasca si in centrele care trimit inventarul catre magazine.

Metodele de plata fara contact vor deveni, de asemenea, din ce in ce mai raspandite pe masura ce progresam mai departe catre „societatea fara numerar” despre care se anticipeaza ca va sosi in curand.

In cursul anului urmator, ne putem astepta la o crestere a resurselor destinate construirii capacitatilor digitale in cadrul autoritatilor municipale, pentru a le permite sa utilizeze mai bine noile tehnologii care devin disponibile. Acest lucru va fi esential atunci cand vine vorba de abordarea provocarilor unei societati in schimbare.

Avand in vedere preocuparile legate de siguranta in jurul transportului public, birourilor din centrul orasului si facilitatilor de agrement, cum ar fi centrele de agrement si parcurile, tehnologia IoT va permite autoritatilor si intreprinderilor sa inteleaga mai bine tiparele de utilizare, precum si sa planifice mai eficient masurile de siguranta si strategiile de interventie in caz de urgenta.