Până pe 27 aprilie, clinica „Novaoptic” din Suceava acordă consultații gratuite copiilor pentru a le identifica problemele vizuale apărute inclusiv după introducerea învățământului online. Directorul general al clinicii, medicul primar oftalmolog Cristina David a declarat, la Radio Top, că acțiunea a debutat pe 12 aprilie, iar din cei aproximativ 100 de copii evaluați, 10% au probleme de vedere, de tipul miopie sau astigmatism. Medicul a afirmat: „La nivel mondial există o creștere exponențială a numărului de copii și tineri cu miopie. Utilizarea dispozitivelor cu ecrane mici, în special telefonul mobil și tableta solicită globul ocular și duce la miopizarea lui. În general, pandemia a determinat apariția miopiei la o bună parte dintre copiii din lume. Sunt metode diferite de abordare a miopiei. Copiii care au risc de progresie rapidă a miopiei necesită metode de corecție diferite de ochelari: ortocheratologie și atropină pediatrică. În curând vor apărea și lentile speciale de ochelari care să ajusteze vederea copilului, astfel încât să întârzie progresia miopiei”.

Cristina David a mai spus: „Miopia, în general, nu dispare. Miopia are o tendință naturală de creștere. Important e să menținem copilul la categoria miopie mică, pînă în trei dioptrii. Asta, pentru că miopia medie și mare se asociază de-a lungul vîrstei adultului cu alte complicații, cu apariția mai rapidă a cataractei, cu glaucom. Încercăm să menținem copiii la categoria de miopie mică, prevenind complicațiile. În jurul vârstei de 18-20 de ani, când miopia se stabilizează, tânărul are și opțiunea de chirurgie refractivă, adică poate avea intervenție pe cornee cu laserul pentru a scăpa de ochelari”. Programările la consultațiile gratuite acordate copiilor la „Novaoptic” se fac prin telefon, la numărul 0723-232611. Directorul general Cristina David a explicat: „Am dorit să facem programări telefonice pentru a evita aglomerația și pentru a avea o eșalonare foarte clară a consultațiilor copiilor pe parcursul zilei, evitând astfel suprapunerea mai multor persoane în sala de așteptare”. După acțiunea care se va încheia pe 27 aprilie, o nouă sesiune de consultații gratuite va debuta cu trei săptămâni înaintea începerii anului școlar 2021/2022.