DESPRE EVENIMENT

La Cluj-Napoca va avea loc în această toamnă conferința Now What?! – cu diagnosticul la specialist, un eveniment adresat simultan specialiștilor din domeniul medical și publicului larg.

“Ce se întâmplă acum?”, “Care sunt pașii următori?”, “Ce am de făcut?” – acestea sunt doar câteva întrebări subsumate evenimentului Now What?!, creat tocmai din conștientizarea nevoii acute a unui spațiu sigur, a unor protocoale actualizate și a accesului la tratamente eficiente în orice afecțiune, cu acces neîngrădit la informații validate științific, conexe interacțiunii dintre personalul specializat din domeniul sănătății și pacienți.

Evenimentul este organizat de Holo – Psihologie pentru comunitate, în parteneriat cu Sistemul Medical MedLife.

Comunitatea este beneficiarul direct al acestui eveniment, eveniment ce își propune să educe, să informeze, și, cel mai important, să creeze legături și poduri durabile între două dintre cele mai importante comunități la nivel social: pacienții și medicii, prin crearea unui model pozitiv de raportare la probleme de natură fizică și emoțională.

În aceeași măsură, scopul conferinței este și acela de a sintetiza informații validate științific în jurul unui subiect, de a crea un flux continuu de interacțiuni echilibrate între pacienți și medici, o relație complexă în care respectul, decența și accesul la informații validate științific să constituie valori centrale. Nu în ultimul rând, evenimentul își propune să susțină, prin toate cele de mai sus, eforturile de prevenire a problemelor de sănătate fizică și psihică.

EDIȚIA 2018 – MENOPAUZA

Prima ediție a conferinței Now What?! este dedicată menopauzei. Participanții vor afla ce este, când se instalează, care sunt factorii de risc pentru menopauza prematură, care sunt simptomele ei și dacă acestea pot fi ținute sub control, cum și dacă se tratează. Aceștia vor descoperi, prin toate prezentările ținute în cadrul evenimentului, că menopauza definește o etapă biologică normală din viața femeii adulte, dar, deopotrivă, poate fi instalată prematur, din cauza unei suite de factori ginecologici și oncologici.

Menopauza va fi discutată atât prin prisma medicinei, cu diversele ei ramuri ce abordează, tratează, previn sau intervin direct, cât și psihologic, menopauza venind la “pachet” cu un impact puternic emoțional asupra femeilor.

CUI SE ADRESEAZĂ CONFERINȚA

Conferința vine în întâmpinarea unui areal semnificativ de nevoi ale publicului larg:

Educarea asupra unei etape absolut firești în viața oricărei femei – fie că intervine ca urmare a vârstei, fie indusă chimic sau chirurgical, menopauza afectează absolut fiecare femeie;

Prezentarea unui tablou clinic și psihologic complex al femeii aflate în apropierea sau în plin proces instalat al menopauzei

Stabilirea unei conduite preventive care sa ajute publicul feminin să facă tranziția spre menopauză cât mai sănătos și echilibrat, cu un impact emoțional redus

Informare asupra intervențiilor medicamentoase personalizate – terapia de substituție hormonală și variantele medicinei naturiste și alternative la aceasta

Strategii psihologice pentru abordarea problemelor emoționale (de exemplu, iritabilitatea, schimbări bruște de dispoziție, oboseală, anxietate, stări depresive, tulburări de memorie și concentrare, labilitate emoțională, capacitate de concentrare redusă) și fiziologice (de exemplu, puseuri, transpirații nocturne) asociate menopauzei.

Obiectivele ce vizează specialiștii din domeniile medicale & conexe sunt:

Organizarea de prezentări bazate pe ultimele cercetări din domeniu și bogata experiență clinică a vorbitorilor invitați, care să ofere informații valoroase pentru un bun management al pacientei aflate la menopauză

Prezentarea tehnicilor și strategilor psihologice optime, legate de un bun management al menopauzei. Exemplificarea acestor tehnici pentru o aplicabilitate imediată în relația cu pacientul.

SPEAKERI

Melanie Smith, psiholog și psihoterapeut specializat în managementul menopauzei (https://www.drsmithclinpsych.com/) ;

Petronela Popoviciu, medic primar medicină de familie (http://www.petronelapopoviciu.ro/) ;

Sandra Mureșan, consultanță în nutriție (metoda Eurodiet), Medlife;

Lazăr Claudia, medic specialist în obstetrică-ginecologie, Medlife ;

Oana Cobeanu, psiholog clinician și psihoterapeut, Holo.

Lista speakerilor este în curs de actualizare.

Toate detaliile despre acest eveniment, precum și opțiuni de bilete și prețuri, sunt disponibile pe site-ul evenimentului.