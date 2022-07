Duminică seară un echipaj din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni, în timp ce efectua serviciul de patrulare cu autospeciala din dotare pe strada Republicii, a observat un autoturism care se afla oprit pe carosabil. La folosirea semnalelor sonore și luminoase ale autospecialei, autoturismul a rămas în aceeași poziție iar după ce un membru al echipajului a mers la autoturism pentru a vedea care este situația acestuia, conducătorul auto a efectuat o manevră de deplasare a autoturismului, pe o distanță de 1 metru pentru a lăsa banda liberă de circulație. Conducătorul auto al a coborât ulterior din autoturism și s-a constatat faptul că emana halenă alcoolică.

Conducătorul auto a fost condus la sediul Poliției mun. Fălticeni loc unde a fost testat cu aparatul etilotest rezultând valoarea de 1,35 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni în vederea recoltării mostrelor de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unu vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau altor substanțe”, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 336 alin. 1 din Codul penal. Legislația rutieră prevede că șoferii prinși la volan cu o alcoolemie în aerul expirat de până la 0,40 mg/l alcool pur riscă să primească între 9 – 20 puncte de amendă (între 1.305 – 2.900 de lei) și permisul suspendat pentru 90 de zile, în timp ce șoferii care depășesc această alcoolemie vor fi încadrați la infracțiune, care se pedepsește, potrivit Codului Penal, cu închisoare între 1 și 5 ani. Aceleași pedepse se aplică și șoferilor care conduc sub influența substanțelor interzise.