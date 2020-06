In contextul economic actual, dar mai ales in lunile ce urmeaza, piata da semne de colaps. Foarte multe afaceri deja au redus activitatea la minim, iar vanzarile tind spre zero. Insa, in toate aceste evenimente neprevazute exista si o oportunitate.

Acum, mai mult ca oricand, afacerea ta poate avea de castigat daca iti transferi activitatea online. Gandeste-te ca extrem de multi oameni sunt izolati la domiciliu, stau inchisi in case din cauza izolarii impuse de aparitia virusului COVID-19.

Insa toti acestia au nevoie inca de provizii, de mancare, de servicii de comunicare, de produse de ingrijire, de haine etc.

Iar stand in casa, acestia sunt mult mai activi pe internet. Mai ales in ceea ce priveste comunicarea. Statisticile oficiale Zoom.us aratau ca numarul userilor care au inceput sa foloseasca aplicatia Zoom pentru a comunica online a crescut cu 150%.

De asemenea, noi aplicatii lansate pentru a urmari evolutia Coronavirus, oferind informatii despre noile cazuri, statistici si stiri oficiale se bucura de trafic in crestere de la zi la zi.

Acestea sunt doar doua exemple de modele de business ce ar putea functiona chiar bine in aceasta perioada. Insa, cu siguranta, vei putea gasi si in business-ul tau o modalitate de a adapta totul la online.

Iata doua lucruri de care te poti folosi in mediul online in acest moment

Sa presupunem ca iti este greu sa muti acum toata logistica si sa transformi afacerea ta clasica in online. Asadar, ai analizat si vanzarile online ies din calcul in cazul tau. Crezi insa ca nu poti profita in niciun alt mod de aceasta perioada si de oportunitatea din online? Aici gresesti.

Iata ce ai putea face pentru a te folosi de mediul online in cresterea afacerii tale, chiar si in lipsa vanzarilor.

1. Comunicarea online

Multi oameni s-au retras in locuinte in ultimele zile, iar printre ei se regasesc cu siguranta si clientii tai. Ei vor cauta tot felul de informatii pe internet, tot felul de ocupatii prin care sa isi ocupe timpul intr-un mod productiv.

Este timpul sa comunici cu ei. Sa te promovezi prin continut. Creeaza continut online pentru afacerea ta, prin care sa povestesti despre tine, despre brandul si serviciile tale. Foloseste site-ul ca pe un loc unde oamenii pot gasi informatii de valoare in aceasta perioada.

In plus, intr-o astfel de perioada te poti bucura cel mai mult si de avantajele SEO pentru a-ti optimiza site-ul si pentru a fi mereu prezent in fata clientilor cand ei cauta pe Google anumite subiecte de interes.

2. Actiuni presales de pregatire a vanzarilor

Chiar daca pe moment nu vinzi nimic, asta nu inseamna ca nu iti poti pregati terenul pentru cand piata isi va reveni.

Poti sa te bucuri si tu de saptamanile acestea petrecut in casa, avand mai mult timp pentru a-ti pune ordine in afacere. Poti incepe sa pregatesti vanzarile, pentru atunci cand piata isi va reveni. Si cum ai putea face asta?

Asigura-te inca de acum, ca atunci cand clientii vor incepe sa cumpere din nou, tu esti prima lor optiune. Cum faci asta? Optimizeaza-ti site-ul, optimizeaza-ti continutul vechi si realizeaza-ti pagini SEO profesionale pentru produsele de pe site.

In acest fel, site-ul tau va avea timp sa se indexeze in Google, iar in momentul in care clientii vor reincepe cautarile pentru produsele si serviciile ce le-au lipsit atat de mult cat au stat in casa, ei vor ajunge direct pe site-ul tau, acesta fiind printre primele site-uri in Google.

Cum poti face asta? Cu ajutorul unor servicii SEO, despre care poti gasi mai multe detalii aici.

“In general, lucrurile sunt imbunatatite nu atunci cand situatia e buna, ci cand situatia nu e buna. In crize, trebuie sa gasesti modalitati eficiente de a face acelasi lucru cu mai putine resurse (mai putini bani, mai putini oameni, etc… )

Ghidul nostru ia in calcul faptul ca sunt mai putini bani si incearca sa ofere cateva oportunitati de promovare plecand de la aceasta premisa (resurse limitate) – Radu Ciofu – SEOmark.ro”