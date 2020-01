Doi ani a muncit în Beijing, iar joi s-a întors în ţară ca să-şi rezolve nişte probleme cu actele, nicidecum din cauza situaţiei dramatice din Asia. Regizoarea Ioana Gomoi a povestit pentru Click! care e atmosfera în China.

A plecat în China să facă documentare, visul ei de mică. Aşa a ajuns, la numai 29 de ani, să lucreze la o televiziune mare din Beijing.

„Lucrez la grupul media Radio TV – China, care au mai multe reţele, CCTV, China +, cu ei lucrez foarte mult”, a povestit Ioana pe Aeroportul Otopeni. Acum s-a întors câteva zile acasă, în Târgu Jiu, la mama ei. “Înainte de a pleca spre ţară, colegilor mei li se dădeau măşti şi le ţineau şedinţe de informare. Pentru ei nu este însă o noutate, pentru că au mai trecut prin crize din acestea. Probabil că şi eu voi purta mască din 3 februarie”, completează tânăra care nu are de gând să-şi prelungească vacanţa în ţară, ci se grăbeşte să se întoarcă la muncă, în China.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/news/national/nu-ma-tem-de-virusul-ucigas-regizoarea-ioana-gomoi-traieste-de-doi-ani-china