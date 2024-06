Înghesuială mare la licitația pentru lucrările la tronsonul trei al rutei alternative Suceava-Botoșani care include și viaductul de peste 1 km peste calea ferată. Potrivit primarului Ion Lungu, trei asocieri care numără nu mai puțin de 35 de firme au depus oferte la licitația organizată de Primăria municipiului Suceava. Acestea sunt: o asociere de 11 firme unde lider este CML.RO din Bistrița, o asociere de 11 firme unde liderul este Top Scav Suceava și o asociere de 13 firme unde liderul este Procons Group din Bihor. În joc este un contract de 15 milioane de euro din care 8 milioane de euro provin din fonduri guvernamentale prin Programul ”Anghel Saligny” iar diferența de la bugetul local. ”Este a doua licitație pe care o facem pentru acest tronson. Sper ca de data asta să se adjudece și să începem lucrările pe această rută care are un rol deosebit în fluidizarea traficului în Suceava. Acest tronson are ieșire pe DN29 și e aproape de Autostrada A7 care vine pe lângă aeroport”, a spus Lungu.

