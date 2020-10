Colegiul Medicilor Suceava nu a înregistrat plîngeri din partea pacienților, potrivit cărora nu ar fi fost tratați corespunzător din pricina crizei sanitare. Afirmația a fost făcută, la Radio Top, de președintele reales al Colegiului, chirurgul Sorin Hîncu. El a declarat: „În mod deosebit, plîngeri din cauza epidemiei COVID nu am primit. Am primit cîteva plîngeri, așa cum primim în general, ale unor pacienți sau ale unor rude de-ale lor, care reclamă faptul că nu au fost bine tratați sau că nu s-a comunicat cu ei. Dar plîngeri, în mod deosebit, pentru tratarea necorespunzătoare în spital din cauza crizei sanitare nu am primit”. Doctorul Hîncu a mai spus că după declanșarea epidemiei de coronavirus, activitatea Comisiei de Jurisdicție a Colegiului Medicilor Suceava a fost sistată pentru trei luni. Acum, Comisia lucrează și are pe rol 18 dosare, din care o parte sînt aproape finalizate. Șeful Colegiului a precizat că rezolvarea unui caz mediu durează cam o lună-o lună și jumătate.