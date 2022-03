Secretarul de stat din cadrul Ministerului Agriculturii, Sorin Moise, a dat asigurări după ședința de Guvernd e astăzi că în România există stocuri suficiente de ulei și de materie primă pentru producerea de ulei. El a făcut aceste precizări după ce în ultimele zile au crescut solicitările pe anumite tipuri de produse neperisabile, inclusiv ulei. ”Ministerul Agriculturii dorește să transmită tuturor cetățenilor români că există stocuri suficiente de ulei și de materie primă pentru producerea de ulei. România produce în fiecare an o cantitate de floarea-soarelui suficientă pentru a acoperi de zece ori nevoia de consum de ulei a României. Anul trecut, spre exemplu, am avut o producție record, de 3 milioane de tone, în condițiile în care românii consumă anual ulei produs dintr-o cantitate de 200.000 de tone de semințe de floarea-soarelui. Pentru a garanta o funcționare optimă a fluxului de aprovizionare dintre producătorii de ulei și lanțurile de magazine, mâine dimineață, la nivelul Ministerului Agriculturii, va avea loc o întâlnire organizată de ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu cu reprezentanții acestora. Aș vrea să mai precizez că, potrivit situației la zi, pe care o deținem la minister, toate categoriile de produse alimentare se situează în parametrii necesari pentru consumul populației. În acest sens, am prezentat în ședința de guvern de astăzi o informare. Asigurăm cetățenii că producția agricolă a României are capacitatea de a ne oferi toate resursele alimentare de care avem nevoie”, a declarat Moise.