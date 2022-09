Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN) singurul producator de energie nucleara din Romania si de combustibil aferent tehnologiei utilizate, CANDU 6, companie listata la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) din anul 2013 va beneficia din 7 septembrie de serviciile de market making ale emitentului oferite de Wood & Company Financial Services. SNN, cu o capitalizare de 14 miliarde de lei, este una dintre primele companii ale carei actiuni au fost incluse in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente, FTSE Global All Cap, odata cu promovarea pietei de capital romanesti la statutul de piata emergenta acum 2 ani. Recent, odata cu anuntul facut public de FTSE Russell in luna august, din 19 septembrie 2022, actiunile companiei vor trece de la categoria Mid Cap la Large Cap.

„Preocuparea noastra pentru cresterea lichiditatii actiunilor SNN este una constanta, asociata dorintei si demersurilor noastre de a avea o pozitionare cat mai buna pe piata de capital, pentru companie si investitorii acesteia. Evolutia SNN pe piata de capital este evidenta. De asemenea, trecerea recenta din categoria Mid Cap in categoria Large Cap a indicilor FTSE Russell, Global All Cap impulsioneaza maximizarea prezentei SNN in indicii FTSE Russell si in acest scop ne-am propus adoptarea serviciilor de market making pentru cresterea lichiditatii actiunilor SNN pe piata locala cu impact benefic asupra actionarilor SNN si potentialilor investitori”, a declarat Cosmin Ghita, CEO Nuclearelectrica.

Actiunea SNN este a 4-a actiune a unui emitent listat la Bursa pentru care echipa Wood & Company ofera servicii de Market Maker al Emitentului. Numarul total de instrumente financiare listate pe piata reglementata a Bursei care beneficiaza de servicii de Market Maker al Emitentului ajunge astfel la 20, dintre care 19 actiuni si o emisiune de obligatiuni. Parametrii specifici aplicabili activitatii de Market Maker al Emitentului efectuata de Wood & Company pentru actiunile SNN sunt disponibili AICI.

„WOOD & Company este mandra sa devina Market Maker al Emitentului pentru Nuclearelectrica. Credem ca acest pas va contribui la cresterea lichiditatii globale, care intr-un final va fi ceva pozitiv pentru toti participantii la piata”, a afirmat Josef Kohout, Head of Trading Praga, WOOD & Company.

„Ne bucuram sa vedem un nou parteneriat pentru servicii de Market Maker al Emitentului la Bursa de Valori Bucuresti, de aceasta data intre Nuclearelectrica si Wood & Company. Nuclearelectrica este o companie emblematica pentru piata de capital locala si pentru economia Romaniei in general si ne dorim ca acest parteneriat sa ofere si mai multa lichiditate actiunilor companiei. Preocuparea constanta a echipei Nuclearelectrica de a imbunatati lichiditatea este evidenta, includerea actiunii SNN in indicii FTSE Russell fiind o dovada a acestui demers. Totodata, ne bucura implicarea Wood&Company in programul de Market Maker al Emitentului, Nuclearelectrica fiind a 4-a companie pentru care Wood & Company ofera acest serviciu”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

Market Makerul Emitentului este participantul la sistemul de tranzactionare al BVB care si-a asumat rolul de a sustine lichiditatea unui instrument financiar. Mai multe informatii cu privire la cadrul general aplicabil programului de MME sunt disponibile AICI.