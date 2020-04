Vești îmbucurătoare în județul Suceava în ceea ce privește numărul de persoane care s-au vindecat după ce au fost infectați cu noul coronavirus. Prefectura Suceava a transmis că în momentul de față în județul Suceava sunt 154 de persoane care s-au vindecat de noul coronavirus, o creștere semnificativă față de ziua de joi, când au fost 86 de persoane. În același timp a crescut și numărul sucevenilor care au fost externați din spitale pentru a fi tratați la domiciliu, de la 480, câți au fost joi, la 535 de persoane astăzi.

De precizat că în judeţ mai sunt 1970 de persoane în izolare voluntară la domiciliu. Până acum au ieșit din izolare 10.542 de persoane. De asemenea, în în carantină instituționalizată mai sunt 1.040 de persoane. Din carantină au ieşit până în prezent 830 de persoane.