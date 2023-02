Numărul câinilor abandonați a crescut de la an la an în municipiul Suceava, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. El face apel către cetățeni să sesizeze orice caz de abandon. ”Ne dorim reducerea cazurilor și, prin intervențiile de capturare, am reușit să prindem în Suceava 653 de exemplare în 2021 și 677 în 2022 iar în doar 38 de zile din 2023 au fost capturați deja 167 de câini, numărul crescând de la zi la zi. Prin această cale apelez la toți cetățenii din municipiul Suceava pentru a sesiza orice abandon prin apel la 0230212696, int. 254, sau în scris pe e-mail adoptiicatei@primariasv.ro”, a transmis Harșovschi.

El a mai spus că trei câini din Suceava au fost identificați cu microcip, iar Poliția Animalelor a fost sesizată. ”Stăpânii acestora care i-au avut în “grijă” vor suporta consecințele legale, aceste contravenții fiind cuprinse cu amenzi între 1000 și 3000 lei. Numai cu eforturi comune vom putea să rezolvăm problema abandonului. Mai nou, Poliția Locală va însoți echipa de ecarisaj la intervențiile de capturare”, a încheiat Lucian Harșovschi.