Numărul sucevenilor infectaţi cu noul coronavirus creşte îngrijorător de la o zi la alta, ajungând astăzi la 1.215, o creştere de 248 de cazuri. Asta în condniţiile în care în cursul zilei de sâmbătă numărul cazurilor din judeţul Suceava era de 967. Practic, în judeţul Suceava sunt înregistrate mai mult de o treime din numărul de cazuri din România.

Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate 1. Alba 33 2. Arad 150 3. Argeș 25 4. Bacău 38 5. Bihor 46 6. Bistrița-Năsăud 42 7. Botoșani 68 8. Brașov 131 9. Brăila 11 10. Buzău 12 11. Caraș-Severin 21 12. Călărași 30 13. Cluj 110 14. Constanța 114 15. Covasna 47 16. Dâmbovița 23 17. Dolj 27 18. Galați 101 19. Giurgiu 24 20. Gorj 8 21. Harghita 1 22. Hunedoara 124 23. Ialomița 56 24. Iași 88 25. Ilfov 78 26. Maramureș 42 27. Mehedinți 12 28. Mureș 57 29. Neamț 160 30. Olt 11 31. Prahova 26 32. Satu Mare 21 33. Sălaj 8 34. Sibiu 49 35. Suceava 1.215 36. Teleorman 21 37. Timiș 176 38. Tulcea 6 39. Vaslui 13 40. Vâlcea 8 41. Vrancea 79 42. Mun. București 552 TOTAL 3.864